Жота подвернул лодыжку против "Интера"

Травма нападающего Диогу Жоты омрачила победу "Ливерпуля" над "Интером" со счетом 0:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Набравший впечатляющую форму в последние недели Жота вышел в стартовом составе "Ливерпуля" в среду вечером, однако в перерыве главный тренер "красных" Юрген Клопп был вынужден заменить Диогу на Роберто Фирмино, который и открыл счет в матче.



Оказывается, забивший 17 голов в этом сезоне Жота подвернул лодыжку. Диогу будет обследован по возвращении команды домой.



"Я доволен всем за исключением того, что Диогу пришлось уйти с поля из-за проблем в области связок лодыжки. Мы точно не знаем".



"Он смог продолжить игру, что может быть хорошим знаком, однако к перерыву его лодыжка опухла, и нам в любом случае пришлось его заменить".



"Я пока не знаю подробностей. Как я уже говорил, он подвернул лодыжку, она выглядит опухшей. Это плохо, но давайте посмотрим. Мы осмотрим его завтра, но затем потребуется дополнительные обследования", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.