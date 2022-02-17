Жота подвернул лодыжку против "Интера"

Диогу Жота Травма нападающего Диогу Жоты омрачила победу "Ливерпуля" над "Интером" со счетом 0:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Набравший впечатляющую форму в последние недели Жота вышел в стартовом составе "Ливерпуля" в среду вечером, однако в перерыве главный тренер "красных" Юрген Клопп был вынужден заменить Диогу на Роберто Фирмино, который и открыл счет в матче.

Оказывается, забивший 17 голов в этом сезоне Жота подвернул лодыжку. Диогу будет обследован по возвращении команды домой.

"Я доволен всем за исключением того, что Диогу пришлось уйти с поля из-за проблем в области связок лодыжки. Мы точно не знаем".

"Он смог продолжить игру, что может быть хорошим знаком, однако к перерыву его лодыжка опухла, и нам в любом случае пришлось его заменить".

"Я пока не знаю подробностей. Как я уже говорил, он подвернул лодыжку, она выглядит опухшей. Это плохо, но давайте посмотрим. Мы осмотрим его завтра, но затем потребуется дополнительные обследования", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Жота, Интер, Ливерпуль, Лига Чемпионов, травмы

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2022 07:00

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Последние комментарии:




  1. leon-britton 17.02.2022 07:31 # leon-britton
    Никчемный игрок из обоссаного стана колбасных ублюдков хе хе хе хе

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  2. hunter022 17.02.2022 07:10 # hunter022
    Теперь Жоте сделают операцию и восстановление до мая.

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