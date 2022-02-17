Клопп: "Это только перерыв"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп предостерег, что противостояние его команды с "Интером" в 1/8 финала Лиги Чемпионов всего лишь достигло своего экватора.

Выезд на "Сан-Сиро" к чемпионам Серии А выдался непростым для "Ливерпуля", однако голы Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха позволили "красным" одержать победу 0:2.



Впереди у "Интера" ответный визит на "Энфилд" с дефицитом в два гола, однако Клопп совершенно не считает, что судьба противостояния уже предопределена.



"Это только перерыв, ничего кроме. Ответный матч будет непростым, и мы должны быть готовы к этому. Они играли хорошо, они играли по-другому. "Интер" действительно хорош, поэтому я говорю, что это только перерыв при счете 2:0".



"Это действительно перерыв. Если бы сегодня к перерыву счет был 2:0, я точно так же не сказал бы парням: "Дело сделано, отдыхайте". 2:0 — коварный счет, поэтому нам нельзя расслабляться".



"Этот матч потребовал от нас невероятных физических усилий, и нам нужно было найти способ... Мы провели не такой уж блестящий матч, но хороший и заслужили победить, потому что забили два удивительных гола. У соперника были свои моменты, но в основном — в контратак после наших потерь в неподходящих зонах", — цитирует Клоппа Sky Sports.