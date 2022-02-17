"Ливерпуль" победил на выезде "Интер"

Показав 100-процентную реализацию, "Ливерпуль" выиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Интера" со счетом 0:2.

В стартовом составе "красных" не оказалось Джордана Хендерсона. Его, Жоэля Матипа, Наби Кейта и Роберто Фирмино заменили Тиаго Алькантара, Ибраима Конате, Харви Эллиотт и Диогу Жота.



"Ливерпуль" довольно быстро освоился и стал оказывать давление, первый реальный момент создав на 14-й минуте. Энди Робертсон навесил со штрафного, а Садио Мане нанес удар головой с линии вратарской — над перекладиной.



Спустя две минуты "Интер" ответил своим голевым шансом. Хакан Чалханоглу принял мяч на левом краю штрафной с ближнего фланга и вторым касанием пробил в перекладину.



В целом гости владели инициативой, а хозяева делали ставку на быстрые выпады. Однако первые 45 минут не принесли ударов в створ. Свой момент имел Конате, но его попытка пробить в падении через себя оказалась неточной.



В начале второго тайма "Интер" слегка прижал своего соперника, а Лаутаро Мартинесу не хватило каких-то сантиметров, чтобы замкнуть головой прострел партнера.



Юрген Клопп отреагировал на это тройной заменой, бросив в бой Хендерсона, Кейта и Луиса Диаса. Тут же Эдин Джеко реализовал выход один на один, однако гол в ворота "Ливерпуля" не был засчитан из-за офсайда.



Время шло, а "красным" по-прежнему было тяжело, но на 75-й минуте подопечным Клоппа предоставилась возможность показать свое умение исполнять стандарты. Вышедший на замену Фирмино сыграл на опережение и затылком отправил мяч в дальний угол ворот после подачи Энди Робертсоном углового — 0:1.



Гол Фирмино стал первым в матче ударом в створ. Но и второй точный удар тоже оказался результативным. На 83-й минуте Виргил Ван Дейк сделал скидку головой в штрафной на Мохамеда Салаха, а тому любезно позволил пробить по мячу Конате. Небольшой рикошет от защитника не оставил Самиру Хандановичу шансов на спасение — 0:2.



"Интер", несмотря на очень хороший второй тайм, так ни разу и не пробил в створ ворот "Ливерпуля". Возможно, хозяева чуть устали в концовке матча и утратили концентрацию, и расплата за это оказалась суровой.



"Интер" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:2 (0:0)



Голы: Фирмино 75, Салах 83.



"Интер": Ханданович, Шкриниар, Де Врей (Раноккья 87), Бастони (Димарко 90), Думфрис (Дармиан 87), Видаль (Гальярдини 87), Брозович, Чалханоглу, Перишич, Мартинес (Санчес 70), Джеко.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо (Хендерсон 59), Алькантара (Милнер 86), Эллиотт (Кейта 60), Мане (Диас 59), Салах, Жота (Фирмино 45).