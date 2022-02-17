"Ливерпуль" победил на выезде "Интер"

Мохамед Салах Показав 100-процентную реализацию, "Ливерпуль" выиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Интера" со счетом 0:2.

В стартовом составе "красных" не оказалось Джордана Хендерсона. Его, Жоэля Матипа, Наби Кейта и Роберто Фирмино заменили Тиаго Алькантара, Ибраима Конате, Харви Эллиотт и Диогу Жота.

"Ливерпуль" довольно быстро освоился и стал оказывать давление, первый реальный момент создав на 14-й минуте. Энди Робертсон навесил со штрафного, а Садио Мане нанес удар головой с линии вратарской — над перекладиной.

Спустя две минуты "Интер" ответил своим голевым шансом. Хакан Чалханоглу принял мяч на левом краю штрафной с ближнего фланга и вторым касанием пробил в перекладину.

В целом гости владели инициативой, а хозяева делали ставку на быстрые выпады. Однако первые 45 минут не принесли ударов в створ. Свой момент имел Конате, но его попытка пробить в падении через себя оказалась неточной.

В начале второго тайма "Интер" слегка прижал своего соперника, а Лаутаро Мартинесу не хватило каких-то сантиметров, чтобы замкнуть головой прострел партнера.

Юрген Клопп отреагировал на это тройной заменой, бросив в бой Хендерсона, Кейта и Луиса Диаса. Тут же Эдин Джеко реализовал выход один на один, однако гол в ворота "Ливерпуля" не был засчитан из-за офсайда.

Время шло, а "красным" по-прежнему было тяжело, но на 75-й минуте подопечным Клоппа предоставилась возможность показать свое умение исполнять стандарты. Вышедший на замену Фирмино сыграл на опережение и затылком отправил мяч в дальний угол ворот после подачи Энди Робертсоном углового — 0:1.

Гол Фирмино стал первым в матче ударом в створ. Но и второй точный удар тоже оказался результативным. На 83-й минуте Виргил Ван Дейк сделал скидку головой в штрафной на Мохамеда Салаха, а тому любезно позволил пробить по мячу Конате. Небольшой рикошет от защитника не оставил Самиру Хандановичу шансов на спасение — 0:2.

"Интер", несмотря на очень хороший второй тайм, так ни разу и не пробил в створ ворот "Ливерпуля". Возможно, хозяева чуть устали в концовке матча и утратили концентрацию, и расплата за это оказалась суровой.

"Интер" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:2 (0:0)

Голы: Фирмино 75, Салах 83.

"Интер": Ханданович, Шкриниар, Де Врей (Раноккья 87), Бастони (Димарко 90), Думфрис (Дармиан 87), Видаль (Гальярдини 87), Брозович, Чалханоглу, Перишич, Мартинес (Санчес 70), Джеко.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо (Хендерсон 59), Алькантара (Милнер 86), Эллиотт (Кейта 60), Мане (Диас 59), Салах, Жота (Фирмино 45).


Метки Интер, Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2022 00:55

Количество просмотров Просмотров: 1351

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. wilshere-95 17.02.2022 01:36 # wilshere-95
    https://www.youtube.com/watch?v=gwtNWMtYaLc

    (ответить)

  2. redsam8214 17.02.2022 01:28 # redsam8214
    Хорошо то что хорошо кончается. Две трети матча играли плохо. Спасибо макаронникам что простили. YNWA!

    (ответить)

  3. hammersmith 17.02.2022 01:27 # hammersmith
    Украинтер обоссан. Не зря так называется.

    (ответить)

  4. sausage 17.02.2022 01:22 # sausage
    Обидно, что в следующем сезоне АПЛ будут комментить такие, как Генич (хотя до сегодняшнего матча к нему нормально относился), Шмурнов, Журавель и прочие черданцевы, в общем те, кто про АПЛ всё забыл, потом и про Ла Лигу, и на этой почве сосредоточились на говночемпе Серии А. Фейл за фейлом, предвзятость и тд. Погоня за хайпом берёт верх над профессионализмом(

    (ответить)

  5. lovrentiy 17.02.2022 01:18 # lovrentiy
    И всё же класс игроков и команды сыграл свою роль. Как бы небыли потуги макаронников, им ещё рано бодаться в ЛЧ. Хотя подбор игроков у них звездный.

    (ответить)

  6. bangladesh 17.02.2022 01:18 # bangladesh
    Салах и Монэ выреные после кана, Клопп их только из-за класса поставил и чтобы вывеску не портить. Интер очень сильно и энергозатратно начал, красные просто переждали их напор и в концовке полудохлому макароннику присунули двушку - слишком заскриптованный матч, все было понятно любому человеку кто хоть маломальски разбирается в футболе

    (ответить)

  7. beatles-red 17.02.2022 01:15 # beatles-red
    С Интером видимо лучше в пас и в касание. Если возится с ними и пытатся обыграть, они числом в защите съедают. Наши возилы Мане и Джота старались обыгрывать, но офигевали подняв голову, что впереди частокол ног.

    (ответить)

  8. torres-9- 17.02.2022 01:10 # torres-9-
    Интер хорошо играл , рад что выиграли хотя б так

    (ответить)

  9. sausage 17.02.2022 01:09 # sausage
    Сегодня большой день, безвиз в кои-то веки предсказал победу Ливерпуля и... угадал!!!
    А по факту не ожидал, что будет так сложно с макаронниками. Такой Интер на изи поимел бы какой-нибудь чукотский клуб из Фулхэма. Не хочется выставлять себя умнее Клоппа и Ко и не знаю, что там внутри клуба, но видно невооружённым глазом, что Салах и Мане на ободах. Ну дали бы одному отдохнуть с Лестером, а другому с Бёрнли и сегодня бы с большой долей вероятности они решили бы уже всё в первом тайме. А в субботу уже с Норвичем бодаться. И не порадовало, что Эллиот не очень вошёл в игру. Но всё равно с дебютом его в ЛЧ и рекордом.

    (ответить)

  10. liverfun 17.02.2022 01:05 # liverfun
    додавили на классе, слишком высокий темп интер взял, но не вывез, даже на удар в створ не хватило, но старались.
    а так слабый матч ливерпуля с точки зрения точности паса в атаке, слишком много простейших потерь, так бы забили гораздо раньше, хз в чем дело, может в поле, качество газона низкое.
    конате понравился, раскрывается парень, очень цепкая и надежная игра. фирмино и салах несмотря на голы слабенько смотрелись, очень много брака.
    надеюсь жоту поменяли чтобы свежую кровь добавить, а не по другой причине.
    на энфилде должно быть полегче, привычное поле и свои фанаты.
    клопп топ

    (ответить)

  11. ian 17.02.2022 01:04 # ian
    Изначально хотелось в соперники две самые сильные клубы этого розыгрыша - Реал и ПСЖ
    Интер как то без особого рвения разматали

    (ответить)

  12. gerrard08 17.02.2022 01:04 # gerrard08
    Охуенный матч. Интер красавцы, очень резвая и интересная команда, просто зеленая еще. Результат скорее на 0-1, у лфк класс берет свое.
    По игре первый тайм за нами, второй тайм до 65 минуты полный провал, далее опять полностью контролировали их.
    По игрокам:
    1. Ввд опять все всем доказал. Великолепный матч от него.

    2. Каноте тоже очень хорош, Гомеза спокойно сливать.

    3. Эллиоту еще слишком рано играть на таком уровне. Позиционно он постоянно проваливался, а с мячом слишком сильно волновался.

    4. Фирма несмотря на гол просто ужасен. Играет как 50 летний, один брак от него. Я понимаю зачем Клопп его вытащил, чтоб прессинг командный наладить, но все пошло дико по пизде...

    5. ...до тех пор, пока Клоппо не выставил Хенда, Кейту и Диаса. Все вошли збс, особенно Хендо. Он просто дохерища зоны покрывал и играл невероятно умно. Тьяго тоже шикарен. В любом случае Фаб-Тьяго-Хенд это прайм.

    Юнва!
    Одной ногой в 1/4 но не стоит расслабляться. Интеру будет нечего терять.

    (ответить)

  13. beatles-red 17.02.2022 01:02 # beatles-red
    - 100% реализация
    - Интер не разу не пробил в створ
    - деклассировали мотивированных итальянцев
    - попутно подорвали пуканы местных ебланоидов

    Будто к интеру были ключи лишт у Диаса, а другие либо подошли к игре с громадной недооценкой, либо были не готовы к такой прыти.

    (ответить)

  14. naby-keita 17.02.2022 01:02 # naby-keita
    С победой красную машину!!! Уверенно на классе не заметили чемпионов на этот раз Италии
    Фанаты синей помойки унижены

    Клоппотоп

    (ответить)

  15. b84 17.02.2022 01:01 # b84
    Поздравляю всех красных с ахуительной победой! )))))
    Лучше и быть не могло

    (ответить)

  16. great-alexander 17.02.2022 00:59 # great-alexander
    петушастер и прочие хохлохейтеры ЛФК обоссаны

    (ответить)

  17. dendi 17.02.2022 00:59 # dendi
    победил Ливерпкль, а обоссаны пинсы, ну что за старые куколды, классика

    (ответить)

  18. homer-simpson 17.02.2022 00:58 # homer-simpson
    Интер был лучше по игре. Поздравляю Ливерпуль

    (ответить)

  19. electric 17.02.2022 00:58 # electric
    КНЯЗИ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: