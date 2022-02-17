"Ливерпуль" победил на выезде "Интер"
Показав 100-процентную реализацию, "Ливерпуль" выиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Интера" со счетом 0:2.
В стартовом составе "красных" не оказалось Джордана Хендерсона. Его, Жоэля Матипа, Наби Кейта и Роберто Фирмино заменили Тиаго Алькантара, Ибраима Конате, Харви Эллиотт и Диогу Жота.
"Ливерпуль" довольно быстро освоился и стал оказывать давление, первый реальный момент создав на 14-й минуте. Энди Робертсон навесил со штрафного, а Садио Мане нанес удар головой с линии вратарской — над перекладиной.
Спустя две минуты "Интер" ответил своим голевым шансом. Хакан Чалханоглу принял мяч на левом краю штрафной с ближнего фланга и вторым касанием пробил в перекладину.
В целом гости владели инициативой, а хозяева делали ставку на быстрые выпады. Однако первые 45 минут не принесли ударов в створ. Свой момент имел Конате, но его попытка пробить в падении через себя оказалась неточной.
В начале второго тайма "Интер" слегка прижал своего соперника, а Лаутаро Мартинесу не хватило каких-то сантиметров, чтобы замкнуть головой прострел партнера.
Юрген Клопп отреагировал на это тройной заменой, бросив в бой Хендерсона, Кейта и Луиса Диаса. Тут же Эдин Джеко реализовал выход один на один, однако гол в ворота "Ливерпуля" не был засчитан из-за офсайда.
Время шло, а "красным" по-прежнему было тяжело, но на 75-й минуте подопечным Клоппа предоставилась возможность показать свое умение исполнять стандарты. Вышедший на замену Фирмино сыграл на опережение и затылком отправил мяч в дальний угол ворот после подачи Энди Робертсоном углового — 0:1.
Гол Фирмино стал первым в матче ударом в створ. Но и второй точный удар тоже оказался результативным. На 83-й минуте Виргил Ван Дейк сделал скидку головой в штрафной на Мохамеда Салаха, а тому любезно позволил пробить по мячу Конате. Небольшой рикошет от защитника не оставил Самиру Хандановичу шансов на спасение — 0:2.
"Интер", несмотря на очень хороший второй тайм, так ни разу и не пробил в створ ворот "Ливерпуля". Возможно, хозяева чуть устали в концовке матча и утратили концентрацию, и расплата за это оказалась суровой.
"Интер" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:2 (0:0)
Голы: Фирмино 75, Салах 83.
"Интер": Ханданович, Шкриниар, Де Врей (Раноккья 87), Бастони (Димарко 90), Думфрис (Дармиан 87), Видаль (Гальярдини 87), Брозович, Чалханоглу, Перишич, Мартинес (Санчес 70), Джеко.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо (Хендерсон 59), Алькантара (Милнер 86), Эллиотт (Кейта 60), Мане (Диас 59), Салах, Жота (Фирмино 45).
17.02.2022 00:55
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Последние комментарии:
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Хорошо то что хорошо кончается. Две трети матча играли плохо. Спасибо макаронникам что простили. YNWA!
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Украинтер обоссан. Не зря так называется.
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Обидно, что в следующем сезоне АПЛ будут комментить такие, как Генич (хотя до сегодняшнего матча к нему нормально относился), Шмурнов, Журавель и прочие черданцевы, в общем те, кто про АПЛ всё забыл, потом и про Ла Лигу, и на этой почве сосредоточились на говночемпе Серии А. Фейл за фейлом, предвзятость и тд. Погоня за хайпом берёт верх над профессионализмом(
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И всё же класс игроков и команды сыграл свою роль. Как бы небыли потуги макаронников, им ещё рано бодаться в ЛЧ. Хотя подбор игроков у них звездный.
(ответить)
Салах и Монэ выреные после кана, Клопп их только из-за класса поставил и чтобы вывеску не портить. Интер очень сильно и энергозатратно начал, красные просто переждали их напор и в концовке полудохлому макароннику присунули двушку - слишком заскриптованный матч, все было понятно любому человеку кто хоть маломальски разбирается в футболе
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С Интером видимо лучше в пас и в касание. Если возится с ними и пытатся обыграть, они числом в защите съедают. Наши возилы Мане и Джота старались обыгрывать, но офигевали подняв голову, что впереди частокол ног.
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Интер хорошо играл , рад что выиграли хотя б так
(ответить)
Сегодня большой день, безвиз в кои-то веки предсказал победу Ливерпуля и... угадал!!!
А по факту не ожидал, что будет так сложно с макаронниками. Такой Интер на изи поимел бы какой-нибудь чукотский клуб из Фулхэма. Не хочется выставлять себя умнее Клоппа и Ко и не знаю, что там внутри клуба, но видно невооружённым глазом, что Салах и Мане на ободах. Ну дали бы одному отдохнуть с Лестером, а другому с Бёрнли и сегодня бы с большой долей вероятности они решили бы уже всё в первом тайме. А в субботу уже с Норвичем бодаться. И не порадовало, что Эллиот не очень вошёл в игру. Но всё равно с дебютом его в ЛЧ и рекордом.
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додавили на классе, слишком высокий темп интер взял, но не вывез, даже на удар в створ не хватило, но старались.
а так слабый матч ливерпуля с точки зрения точности паса в атаке, слишком много простейших потерь, так бы забили гораздо раньше, хз в чем дело, может в поле, качество газона низкое.
конате понравился, раскрывается парень, очень цепкая и надежная игра. фирмино и салах несмотря на голы слабенько смотрелись, очень много брака.
надеюсь жоту поменяли чтобы свежую кровь добавить, а не по другой причине.
на энфилде должно быть полегче, привычное поле и свои фанаты.
клопп топ
(ответить)
Изначально хотелось в соперники две самые сильные клубы этого розыгрыша - Реал и ПСЖ
Интер как то без особого рвения разматали
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Охуенный матч. Интер красавцы, очень резвая и интересная команда, просто зеленая еще. Результат скорее на 0-1, у лфк класс берет свое.
По игре первый тайм за нами, второй тайм до 65 минуты полный провал, далее опять полностью контролировали их.
По игрокам:
1. Ввд опять все всем доказал. Великолепный матч от него.
2. Каноте тоже очень хорош, Гомеза спокойно сливать.
3. Эллиоту еще слишком рано играть на таком уровне. Позиционно он постоянно проваливался, а с мячом слишком сильно волновался.
4. Фирма несмотря на гол просто ужасен. Играет как 50 летний, один брак от него. Я понимаю зачем Клопп его вытащил, чтоб прессинг командный наладить, но все пошло дико по пизде...
5. ...до тех пор, пока Клоппо не выставил Хенда, Кейту и Диаса. Все вошли збс, особенно Хендо. Он просто дохерища зоны покрывал и играл невероятно умно. Тьяго тоже шикарен. В любом случае Фаб-Тьяго-Хенд это прайм.
Юнва!
Одной ногой в 1/4 но не стоит расслабляться. Интеру будет нечего терять.
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- 100% реализация
- Интер не разу не пробил в створ
- деклассировали мотивированных итальянцев
- попутно подорвали пуканы местных ебланоидов
Будто к интеру были ключи лишт у Диаса, а другие либо подошли к игре с громадной недооценкой, либо были не готовы к такой прыти.
(ответить)
С победой красную машину!!! Уверенно на классе не заметили чемпионов на этот раз Италии
Фанаты синей помойки унижены
Клоппотоп
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Поздравляю всех красных с ахуительной победой! )))))
Лучше и быть не могло
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петушастер и прочие хохлохейтеры ЛФК обоссаны
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победил Ливерпкль, а обоссаны пинсы, ну что за старые куколды, классика
(ответить)
Интер был лучше по игре. Поздравляю Ливерпуль
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КНЯЗИ!!!
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