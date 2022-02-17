"Реал" может увести Почеттино из под носа у "Юнайтед"

"Реал" может помешать планам "Манчестер Юнайтед" назначить Маурисио Почеттино своим следующим главным тренером.

Согласно слухам, именно Почеттино игроки "Юнайтед" хотят видеть своим постоянным наставником.



Однако The Independent стало известно, что "красные дьяволы" могут упустить Маурисио, даже если тот покинет ПСЖ по окончании этого сезона.



Дело в том, что президент "Реала" Флорентино Перес рассматривает Почеттино в качестве своей приоритетной цели на замену Карло Анчелотти.



Анчелотти вернулся на тренерский мостик "Реала" только прошлым летом, без колебаний бросив "Эвертон", однако будущее Карло в Мадриде уже находится под вопросом, несмотря на лидерство в Ла Лиге.



По информации издания, Перес "в ярости" от того, насколько беззубо "Реал" провел первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ, потерпев поражение 1:0 и не нанеся ни одного удара в створ. В ответной встрече на кону будет работа Карло.



Добавим, что "Реал" имеет давний интерес к Почеттино, который мог получить работу на "Сантьяго Бернабеу" еще в 2017 году, но тогда не сложились обстоятельства. Сейчас в Мадриде крепнет ощущение, что это подходящий момент, чтобы, наконец, пригласить Маурисио.