Рэшфорд опроверг слухи о конфликте с Роналду
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд опроверг слухи о своих разногласиях с партнером по команде Криштиану Роналду.
Ранее днем немецкое издание Bild сообщило, что группа английских игроков "Юнайтед", включая Рэшфорда и Харри Магуайра, испытывает раздражение от того, что Роналду пытается командовать в раздевалке.
Эта история весьма задела Маркуса, который обратился к своим подписчикам в твиттере и заверил, что никакого раскола в раздевалке "красных дьяволов" нет.
"Вы просто придумываете это на ходу? Пожалуйста, хватит пытаться нас расколоть", — написал Рэшфорд.
16.02.2022 23:00
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