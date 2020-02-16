Рэшфорд опроверг слухи о конфликте с Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд опроверг слухи о своих разногласиях с партнером по команде Криштиану Роналду.

Ранее днем немецкое издание Bild сообщило, что группа английских игроков "Юнайтед", включая Рэшфорда и Харри Магуайра, испытывает раздражение от того, что Роналду пытается командовать в раздевалке.



Эта история весьма задела Маркуса, который обратился к своим подписчикам в твиттере и заверил, что никакого раскола в раздевалке "красных дьяволов" нет.



"Вы просто придумываете это на ходу? Пожалуйста, хватит пытаться нас расколоть", — написал Рэшфорд.