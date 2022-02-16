Де Хеа недоволен, что МЮ сражается только за попадание в топ-4

Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заявил, что его команда должна сражаться за нечто большее, нежели попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

"Юнайтед" уже не имеет реальных шансов на трофеи в этом сезоне, учитывая 20-очковое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" и огромную конкуренцию в Лиге Чемпионов.

Четвертое место — максимум на который могут претендовать "красные дьяволы". Де Хеа это признает и одновременно расстраивается по этому поводу.

"Мы должны сражаться за нечто большее, чем за попадание в топ-4, но реальность именно такая".

"На одну и ту же позицию претендует много команд, но со своим мастерством мы должны набрать много очков".

"Было замечательно набрать три очка здесь (против "Брайтона"), особенно после нескольких ничейных результатов. Все мы очень счастливы", — цитирует Де Хеа Evening Standard.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 16.02.2022 22:15 # jirrort
    Давид Де Хеа : "Хочу в ЧЕЛСИ".

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  2. wilegend 16.02.2022 22:06 # wilegend
    сначала в топ8 попади далбан

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