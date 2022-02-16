FA обвинила игроков МЮ в неподобающем поведении

Питер Бэнкс и игроки МЮ FA предъявила обвинения "Манчестер Юнайтед" по поводу неподобающего поведения игроков во время матча Премьер-Лиги против "Брайтона".

Ключевым моментом состоявшегося накануне на "Олд Траффорд" матча Премьер-Лиги стало удаление защитника "Брайтона" Льюиса Данка за фол последней надежды в начале второго тайма.

Изначально рефери Питер Бэнкс показал Данку только желтую карточку, однако игроки "Юнайтед" тут же обступили арбитра, и тот даже предъявил Бруну Фернандешу "горчичник" за чересчур бурное возмущение.

Вместе с тем своего "красные дьяволы" добились, потому что Бэнкс обратился к системе VAR и в итоге изменил свое решение, изгнав Данка с поля.

Теперь у "Юнайтед" есть время до 21 февраля, чтобы объясниться перед Ассоциацией за поведение своих игроков.


Метки FA, Брайтон, Бэнкс, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2022 21:00

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