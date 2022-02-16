FA обвинила игроков МЮ в неподобающем поведении
FA предъявила обвинения "Манчестер Юнайтед" по поводу неподобающего поведения игроков во время матча Премьер-Лиги против "Брайтона".
Ключевым моментом состоявшегося накануне на "Олд Траффорд" матча Премьер-Лиги стало удаление защитника "Брайтона" Льюиса Данка за фол последней надежды в начале второго тайма.
Изначально рефери Питер Бэнкс показал Данку только желтую карточку, однако игроки "Юнайтед" тут же обступили арбитра, и тот даже предъявил Бруну Фернандешу "горчичник" за чересчур бурное возмущение.
Вместе с тем своего "красные дьяволы" добились, потому что Бэнкс обратился к системе VAR и в итоге изменил свое решение, изгнав Данка с поля.
Теперь у "Юнайтед" есть время до 21 февраля, чтобы объясниться перед Ассоциацией за поведение своих игроков.
16.02.2022 21:00
Просмотров: 827
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
общеизвестный прессинг от Рагника.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий