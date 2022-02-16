FA обвинила игроков МЮ в неподобающем поведении

FA предъявила обвинения "Манчестер Юнайтед" по поводу неподобающего поведения игроков во время матча Премьер-Лиги против "Брайтона".

Ключевым моментом состоявшегося накануне на "Олд Траффорд" матча Премьер-Лиги стало удаление защитника "Брайтона" Льюиса Данка за фол последней надежды в начале второго тайма.



Изначально рефери Питер Бэнкс показал Данку только желтую карточку, однако игроки "Юнайтед" тут же обступили арбитра, и тот даже предъявил Бруну Фернандешу "горчичник" за чересчур бурное возмущение.



Вместе с тем своего "красные дьяволы" добились, потому что Бэнкс обратился к системе VAR и в итоге изменил свое решение, изгнав Данка с поля.



Теперь у "Юнайтед" есть время до 21 февраля, чтобы объясниться перед Ассоциацией за поведение своих игроков.