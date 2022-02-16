Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба допускает свой переход в другой клуб Премьер-Лиги.

Контракт Погба истекает в конце этого сезона, и в данный Поль не хочет вести переговоры ни с "Юнайтед", ни с другими клубами, поскольку сосредоточен на возвращении в форму после травмы.



Похоже на то, что игрок сборной Франции примет решение насчет своего будущего только грядущим летом, когда станет свободным агентом.



Как сообщает The Telegraph, Погба не отметает никакой из вариантов. Поль все еще может заключить новый контракт с "красными дьяволами" или даже перейти в другой клуб Премьер-Лиги, сообщает The Telegraph.



Добавим, что в прошлом Погба уже связывали с переходом в другой английский клуб. В 2018 году главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола говорил, что ему предлагали забрать Поля, тогда угодившего в опалу к Жозе Моуриньо.