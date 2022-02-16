Парлор: "Жота — лучший 9-й номер в мире"

Бывший полузащитник "Арсенала" и сборной Англии Рэй Парлор считает, что сейчас Диогу Жота из "Ливерпуля" является лучшим центральным нападающим в мире.

Благодаря великолепной форме Жоты "Ливерпуль" практически не заметил потерю Мохамеда Салаха и Садио Мане, которые задержались на Кубке Африки до самого финала.



На счету Диогу уже 17 голов в этом сезоне, и Парлор убежден, что сейчас 25-летний португалец затмил даже Роберта Левандовски и Эрлинга Холанда.



"Это невероятно, как он проявляет себя с момента отъезда Салаха и Мане. Думаю, в данный момент он лучший 9-й номер в мире. Он играл абсолютно сенсационным образом в отсутствие Мане и Салаха".



"Мне нравится, какой объем работы он выполняет, как он ведет себя в каждом матче, какие голы он забивает, и я думаю, он станет только лучше", — сообщил Парлор talkSPORT.