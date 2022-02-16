Гвардиола: "Ливерпуль" — постоянная боль в заднице"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "болью в заднице" конкуренцию со стороны "Ливерпуля".
В данный момент "Ливерпуль" отстает от "Сити" в Премьер-Лиге не девять очков, но имеет матч в запасе, а вдобавок позже сыграет очный поединок против "горожан".
Кроме того, "Ливерпуль" называется одним из главных — если не самым главным — конкурентом "Сити" в Лиге Чемпионов, из-за чего Гвардиола постоянно испытывает определенный стресс.
"Какая команда может остановить нас? "Ливерпуль".
"Они в шести очках позади нас. "Ливерпуль" — наш главный соперник в последние сезоны, они всегда рядом".
"Постоянная боль в заднице. Они великолепно выступают в Европе", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.
16.02.2022 18:00
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Последние комментарии:
он про занозу в заднице говорил, педик админ, какой же ты говноед
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т.е. лyзepxyй = геморрой
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Молодец, хороший гусь
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Ахахахахахахахах, зачет
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Ахахахаха
БАРОН!!!
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Лысый говоря про свои боли в заднице от Ливерпуля просто руинит все труды полторашек.)
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Крысенек сука лысый пидорас ебар сруманка
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Если говорил с акцентом как Борат было бы шикарно.
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Жду комментарий тру-манка! Брат, не подведи!
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Страпончик для Пепочки
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Да не ври, попа уже привыкла, уже не больно
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