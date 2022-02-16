Гвардиола: "Ливерпуль" — постоянная боль в заднице"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "болью в заднице" конкуренцию со стороны "Ливерпуля".

В данный момент "Ливерпуль" отстает от "Сити" в Премьер-Лиге не девять очков, но имеет матч в запасе, а вдобавок позже сыграет очный поединок против "горожан".



Кроме того, "Ливерпуль" называется одним из главных — если не самым главным — конкурентом "Сити" в Лиге Чемпионов, из-за чего Гвардиола постоянно испытывает определенный стресс.



"Какая команда может остановить нас? "Ливерпуль".



"Они в шести очках позади нас. "Ливерпуль" — наш главный соперник в последние сезоны, они всегда рядом".



"Постоянная боль в заднице. Они великолепно выступают в Европе", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.