Гвардиола: "Ливерпуль" — постоянная боль в заднице"

Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "болью в заднице" конкуренцию со стороны "Ливерпуля".

В данный момент "Ливерпуль" отстает от "Сити" в Премьер-Лиге не девять очков, но имеет матч в запасе, а вдобавок позже сыграет очный поединок против "горожан".

Кроме того, "Ливерпуль" называется одним из главных — если не самым главным — конкурентом "Сити" в Лиге Чемпионов, из-за чего Гвардиола постоянно испытывает определенный стресс.

"Какая команда может остановить нас? "Ливерпуль".

"Они в шести очках позади нас. "Ливерпуль" — наш главный соперник в последние сезоны, они всегда рядом".

"Постоянная боль в заднице. Они великолепно выступают в Европе", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. rah 16.02.2022 19:05 # rah
    он про занозу в заднице говорил, педик админ, какой же ты говноед

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  2. gucman 16.02.2022 18:51 # gucman
    т.е. лyзepxyй = геморрой

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  3. lfclegenda 16.02.2022 18:49 # lfclegenda
    Молодец, хороший гусь

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  4. tigerpool 16.02.2022 18:42 # tigerpool
    Ахахахахахахахах, зачет

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  5. electric 16.02.2022 18:16 # electric
    Ахахахаха
    БАРОН!!!

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  6. gerrard08 16.02.2022 18:15 # gerrard08
    Лысый говоря про свои боли в заднице от Ливерпуля просто руинит все труды полторашек.)

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  7. chr1s8rown 16.02.2022 18:11 # chr1s8rown
    Крысенек сука лысый пидорас ебар сруманка

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  8. lites 16.02.2022 18:10 # lites
    Если говорил с акцентом как Борат было бы шикарно.

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  9. vagifspurs 16.02.2022 18:08 # vagifspurs
    Жду комментарий тру-манка! Брат, не подведи!

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  10. chop 16.02.2022 18:05 # chop
    Страпончик для Пепочки

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  11. ilovemanutd 16.02.2022 18:04 # ilovemanutd
    Да не ври, попа уже привыкла, уже не больно

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