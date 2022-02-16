"Вест Хэм" обсуждает новую роль Нобла

"Вест Хэм" вступил в переговоры со своим капитаном Марком Ноблом о переходе того на неигровую роль.

Еще в марте прошлого года Нобл объявил, что сезон 2021/22 станет его последним за "Вест Хэм", где он проводит всю свою карьеру.



В этом сезоне 34-летний англичанин сыграл только 13 матчей за "молотобойцев" во всех соревнованиях, включая лишь 94 минуты в рамках Премьер-Лиги.



Однако главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес высоко ценит Нобла и хочет, чтобы такой преданный клубу профессионал остался.



Как сообщает Evening Standard, в данный момент "Вест Хэм" обсуждает с Ноблом наиболее подходящую для Марка должность. Это может быть как тренерская работа, так и скаутская или консультативная.