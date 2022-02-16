Клопп: "Прежде у меня никогде не было такого игрока, как Диас"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что прежде у него никогда не было такого игрока, как вингер Луис Диас.

Диас успел сыграть два матча за "Ливерпуль" после своего перехода из "Порту" в заключительный день зимнего трансферного окна.



Клопп уже убедился, что его клуб совершил правильную инвестицию. Юрген восхищается, насколько жизнерадостным человеком является 25-летний колумбиец.



"Луис — первоклассный парень, первоклассный игрок. Он уже показал это в двух матчах за нас".



"В последнем матче (против "Бернли") он не вышел. Он новый игрок, он должен привыкнуть к новым вещам в команде, вдобавок все остальные игроки здоровы, и каждый знает, чего я хочу от них".



"Мы дали Луису чуть больше времени, чтобы адаптироваться к этому. Он невероятный игрок, его любовь к футболу так очевидна".



"Когда наблюдаешь за ним на тренировке, то он не перестает улыбаться. Прежде у меня никогда не было такого игрока. Это безумие. Мы так рады обладать им здесь. Это абсолютно замечательно".



"Мы многого ожидаем от него в будущем. Ожидаем уже сейчас, но и в будущем тоже. У меня есть предчувствие, что у Луиса в "Ливерпуле" будет славная история", — цитирует Клоппа Daily Mirror.