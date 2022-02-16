Крауч ожидает, что Лигу Чемпионов выиграет команда из Премьер-Лиги

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч считает, что у трех из четырех команд Премьер-Лиги есть реальные шансы выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.

Накануне был дан старт стадии плей-офф Лиги Чемпионов, куда вышли все четыре английских клуба: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".



Крауч ожидает увидеть очередной английский финал, а самым слабым из представителей Премьер-Лиги считает "красных дьяволов".



"Мы живем в захватывающие для английского футбола времена. Это период доминирования Премьер-Лиги".



"Два английских финала за три года говорят обо всем, и я бы не рискнул поставить против того, что 28 мая в Санкт-Петербурге будет третий за четыре года".



"Я особо не вижу, кто бы мог помешать клубам Премьер-Лиги. "Ливерпуль" и "Сити" — мои фавориты, и я не могу поставить между ними кого-либо еще".



"Челси" на выходных стал чемпионами Мира, и у них есть реальная возможность защитить свое звание (победителей Лиги Чемпионов). Джо Коул до сих пор общается с парнями из "Лилля", и они верят в себя, но "Челси" должен быть слишком силен для них".



"Лишь насчет "Манчестер Юнайтед" я сомневаюсь. У них бывают хорошие моменты, но шансы в их противостоянии с "Атлетико" 50 на 50. Это зависит от того, в каком обличии предстанет "Юнайтед".



"Бавария" — реальная угроза. Роберт Левандовски беспощаден и имеет поддержку от быстрой и техничной полузащиты. Остальные? "Реал" остается командой топ-уровня, но отстает от других. ПСЖ обладает игроками топ-уровня, но смогут ли они когда-нибудь по-настоящему сыграться?" — сообщил Крауч Daily Mail.