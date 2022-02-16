Матич хочет встретиться с руководством "Юнайтед"

Неманья Матич Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич хочет встретиться с руководством клуба, чтобы определиться со своим будущим.

С момента назначения Ральфа Рангника временным наставником "Юнайтед" в конце ноября Матич отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе и не сыграл ни минуты после зимних каникул.

При этом у 33-летнего серба остается еще один полный год по контракту, который он заключил в июле 2020.

Положение Матича на "Олд Траффорд" может только усугубиться, ведь "красные дьяволы" запланировали покупку полузащитника мирового уровня на летнее трансферное окно.

Как сообщает Daily Mirror, Матич хочет поговорить с боссами "Юнайтед", чтобы узнать, как клуб собирается поступить с ним. Неманья подозревает, что "дьяволы" предпочтут продать его летом, нежели еще год будут держать на скамейке, а затем лишатся безо всякой компенсации.


Метки Манчестер Юнайтед, Матич

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2022 14:00

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  1. chop 16.02.2022 14:42 # chop
    Матич хочич съебатич из скумыч

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  2. che-ger 16.02.2022 14:39 # che-ger
    У Матича много водос было разве ???

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  3. danny949494 16.02.2022 14:24 # danny949494
    Какими же топами были Мата и Матич у ИМПЕРАТОРОВ, и какими же говнищами стали перейдя в муму.

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