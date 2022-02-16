Трент уверен, что "Ливерпуль" способен на требл в этом сезоне
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что его команда уверена в своих шансах выиграть Лигу Чемпионов, Кубок Англии и Кубок Лиги в этом сезоне.
В данный момент "Ливерпуль" уступает девять очков лидирующему в Премьер-Лиге "Манчестер Сити", и Трент признает, что это слишком большое отставание, чтобы реально рассчитывать на титул.
Однако 23-летний англичанин надеется преуспеть в трех других соревнованиях, веря, что "красным" по силам завершить сезон с тремя трофеями.
"Выступать на всех четырех фронтах проще, когда у тебя так много замечательных игроков в составе. В сезон, когда мы выиграли Лигу Чемпионов и почти выиграли лигу (2018/19), мы показали, что можем сражаться на нескольких фронтах".
"Это хорошо, что мы выступаем на всех четырех фронтах. Наш фокус на том, чтобы задержаться во всех четырех как можно дольше".
"Сейчас ситуация такова, что только лига не в наших руках. А что касается всех кубковых соревнований, то мы верим, что можем выиграть их и победить любого соперника в свой день".
"Поэтому особняком стоит только лига — но и там случиться может всякое. Нам важно продолжать выигрывать матчи".
"Я не думаю, что можем оказывать такое уж большое давление (на "Манчестер Сити"), отставая на девять очков, однако нам нельзя сбавлять обороты. Мы должны выиграть отложенный матч и сократить отставание до шести".
"Это не совсем в наших руках, но в этой лиге случиться может всякое, поэтому нам нужно быть наготове, если они оступятся".
"А насчет трех других соревнований мы верим, что способны их выиграть", — цитирует Александер-Арнольда talkSPORT.
16.02.2022 13:00
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Последние комментарии:
КНЯЗИ!!!
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Что в игровой, что в поджигательной позиции лучший
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Трент, на правах лучшего правого защитника мира, дело говорит.
А так топово горелых тяфтиков собирает.
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Каким надо быть долбиком что бы сыночка своего двойным именем назвать
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Уахахахахахахахаха, чет понесло портового хуесоса
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Санёк-Арнольдыч почувствовал в себе уверенность
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16.02.2022 00:21 #
true-manc
1-Я НАУЧНАЯ БИОГРАФИЯ ТРЕНТА АЛЕКСАНДРА-АРНОЛЬДА
Мама и папа родили его негром,
Пала свалил в Зимбабве,
У мамки-чернильницы расстройство нервов
Слегла в дурку, а сынка отдала в ливерпульский детдом.
Где малыша Трента заставляли торговать тузом
Так воспитатели делали из него настоящего колбасника
Учили технике минета и анальным безобразиям
Поэтому с детства привыкший к мужскому вниманию
Чумазик вырос совсем ненормальным
Всем сердцем и навеки полюбил ФК Ливерпул
Даже надрывая сфинктер, вспоминал Стамбул
Плакал, когда закончил карьеру легендарный Джерорт
От горя принимал тогда у всего города в очко и рот
В общем, Трентик хотел, чтобы скаузеры покорили вселенную
А сам мечтал стать новым портовым селебрити
Сперва делал на поле большие успехи, рано заиграл в основе
Образцово подставлял зад нападающим - его лучше всех пороли
Под него даже придумали новое футбольное амплуа
«Плеймейкер, играющий на краю защиты»
Но точность паса обычно не выше 50%
Этакий правоногий Роберто Карлос после лоботомии, с прицелом сбитым
С годами черныш начал сдавать всё сильнее
Ведь сифилис серьёзно подпортил зрение
Да и поношенный организм не выдержал истязаний
Уж слишком часто его задний проход терзали
В итоге совсем беспомощно стал смотреться Трентик
Играет лишь из-за скаузерского уважения к заправским минетчикам
Бедолага, а ведь он мечтал брать трофеи со своим Ливерпулом
Но как и Стиви Джи, остался только с порванным дулом.
Источник: http://fapl.ru/posts/91425/?c=1
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Че то распетушился в последнее время подзалупный
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