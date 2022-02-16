Трент уверен, что "Ливерпуль" способен на требл в этом сезоне

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что его команда уверена в своих шансах выиграть Лигу Чемпионов, Кубок Англии и Кубок Лиги в этом сезоне.

В данный момент "Ливерпуль" уступает девять очков лидирующему в Премьер-Лиге "Манчестер Сити", и Трент признает, что это слишком большое отставание, чтобы реально рассчитывать на титул.



Однако 23-летний англичанин надеется преуспеть в трех других соревнованиях, веря, что "красным" по силам завершить сезон с тремя трофеями.



"Выступать на всех четырех фронтах проще, когда у тебя так много замечательных игроков в составе. В сезон, когда мы выиграли Лигу Чемпионов и почти выиграли лигу (2018/19), мы показали, что можем сражаться на нескольких фронтах".



"Это хорошо, что мы выступаем на всех четырех фронтах. Наш фокус на том, чтобы задержаться во всех четырех как можно дольше".



"Сейчас ситуация такова, что только лига не в наших руках. А что касается всех кубковых соревнований, то мы верим, что можем выиграть их и победить любого соперника в свой день".



"Поэтому особняком стоит только лига — но и там случиться может всякое. Нам важно продолжать выигрывать матчи".



"Я не думаю, что можем оказывать такое уж большое давление (на "Манчестер Сити"), отставая на девять очков, однако нам нельзя сбавлять обороты. Мы должны выиграть отложенный матч и сократить отставание до шести".



"Это не совсем в наших руках, но в этой лиге случиться может всякое, поэтому нам нужно быть наготове, если они оступятся".



"А насчет трех других соревнований мы верим, что способны их выиграть", — цитирует Александер-Арнольда talkSPORT.