Анонс матча "Интер" — "Ливерпуль"

В среду вечером "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Интером" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль" выдающимся образом преодолел групповой этап, став первой английской командой, выигравшей все шесть своих матчей в квартете Лиги Чемпионов.



Как и "Ливерпуль", "Интер" в своем внутреннем чемпионате занимает второе место. Но если "красные" уступают лидирующему "Манчестер Сити" девять баллов, то команда Симоне Индзаги отстает от вершины только на одно очко.



"На бумаге "Ливерпуль" выглядит фаворитом. Мы знаем, и я сказал об этом парням, что нам нужно выйти и сыграть в свой футбол, освободившись от страхов".



"В такого рода матче все решит твой уровень целеустремленности, и по ходу сезона парни показывали, что у них этого достаточно", — говорил главный тренер "Интера".



- Это будет пятая встреча "Интера" и "Ливерпуля" в еврокубках. Все четыре предыдущих случились на стадиях плей-офф: в 1964/65 дальше прошла итальянская команда, в 2007/08 — английская.



- "Ливерпуль" выиграл оба последних выезда к итальянским командам в Лиге Чемпионов, одолев "Аталанту" в прошлом сезоне и "Милан" в этом.



- Однако в своих 14 первых выездах в Италию в рамках еврокубков "Ливерпуль" одержал только три победы (3 ничьи, 8 поражений).



- При текущем формате Лиги Чемпионов (с 2003/04) "Интер" вылетал после двух из трех последних противостояний с английскими командами в плей-офф. Все три случились в 1/8 финала.



- "Ливерпуль" выиграл обе встречи с "Миланом" на групповом этапе в этом сезоне, включая победу 1:2 на "Сан-Сиро". Единственной командой, сумевшей одолеть оба миланских коллектива в течение одной кампании Лиги Чемпионов / Кубка Европейских чемпионов, был "Тоттенхэм" (2010/11).



Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон в порядке, несмотря на полученное против "Бернли" рассечение колена. Луис Диас готов к дебюту за свою новую команду в Лиге Чемпионов.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Интер" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия)

Милан. Стадион "Сан-Сиро". 23:00 Онлайн-трансляция