Клопп считает "Интер" лучшей командой в Италии

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что "Интер" остается лучшей командой в Италии.

Выиграв Серию А в прошлом сезоне, с тех пор "Интер" лишился своего главного тренера Антонио Конте и своего лучшего бомбардира Ромелу Лукаку.

Прямо сейчас "Интер" находится позади "Милана" в Серии А, однако Клопп безмерно уважает своего соперника по 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Если мы будем диктовать игру, то "Интер" будет обороняться довольно компактно. Это "Интер" — команда топ-уровня с тренером топ-уровня. Они стали чемпионами в прошлом году, и — при всем уважении к другим командам — я думаю, они являются лучшей командой в этом году".

"Они выглядят как скала, они креативны, они организованны и хорошо обучены. Они обладают большим индивидуальным мастерством, и нам нужно показать свою лучшую игру, чтобы у нас хотя бы был шанс", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Интер, Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Серия А

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. electric 16.02.2022 11:30 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  2. gameboy 16.02.2022 11:28 # gameboy
    Жиру на хую вертел этот Интер

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  3. high-malvern 16.02.2022 11:05 # high-malvern
    Грустный ротатор. Явно не Интер хотел в 1/8.

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