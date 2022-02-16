Клопп считает "Интер" лучшей командой в Италии

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что "Интер" остается лучшей командой в Италии.

Выиграв Серию А в прошлом сезоне, с тех пор "Интер" лишился своего главного тренера Антонио Конте и своего лучшего бомбардира Ромелу Лукаку.



Прямо сейчас "Интер" находится позади "Милана" в Серии А, однако Клопп безмерно уважает своего соперника по 1/8 финала Лиги Чемпионов.



"Если мы будем диктовать игру, то "Интер" будет обороняться довольно компактно. Это "Интер" — команда топ-уровня с тренером топ-уровня. Они стали чемпионами в прошлом году, и — при всем уважении к другим командам — я думаю, они являются лучшей командой в этом году".



"Они выглядят как скала, они креативны, они организованны и хорошо обучены. Они обладают большим индивидуальным мастерством, и нам нужно показать свою лучшую игру, чтобы у нас хотя бы был шанс", — цитирует Клоппа Sky Sports.