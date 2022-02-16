Капелло: "Ливерпуль" уже не тот"

Легенда итальянского футбола Фабио Капелло считает, что его соотечественники из "Интера" способны воспользоваться слабостью "Ливерпуля" в обороне.

В среду вечером "красные" выйдут на "Сан-Сиро", чтобы сыграть первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов.



По мнению Капелло, команда Юргена Клоппа чересчур полагается на своего голкипера Алиссона из-за неважной игры в обороне, и "Интер" может этим воспользоваться.



"Нынешний "Ливерпуль" — не та команда, что несколько месяцев назад. Клопп сказал, что это его сильнейший состав? Ну, а вы ожидали, что он скажет иначе?"



"В последнее время их голкипер признается лучшим игроком в каждом матче. Это многое говорит о том, как они обороняются", — сообщил 75-летний Капелло Sky Sport Italia.