Гвардиола: "Силва — идеальный игрок"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал полузащитника Бернарду Силву улучшить свою результативность, несмотря на отличную игру.

Накануне Силва отметился своим первым в карьере дублем в рамках Лиги Чемпионов, поспособствовав победе 0:5 над "Спортингом". Бернарду забил и третий гол, который был отменен из-за минимального офсайда.



Гвардиола восхищается 27-летним португальцем и считает, что тот способен более регулярно приносить команде победы с помощью своих голов.



"Я всегда говорю ему: "Ты идеальный игрок". Он более чем исключителен с мячом, но я всегда говорю ему: "Ты должен брать и выигрывать матчи, ты способен на это". У него есть техника, у него есть все".



"Это его родной город, он любит возвращаться сюда. Конечно, он бывший игрок "Бенфики", так что это особенный вечер для него", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.