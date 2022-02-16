Гордон: "Лэмпард — тактический гений"

Вингер "Эвертона" Энтони Гордон назвал своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда "тактическим гением".

Несмотря на колоссальный опыт Лэмпарда как игрока, квалификация Фрэнка как тренера до сих пор вызывает вопросы.



Лэмпард провел один сезон у руля "Дерби" в Чемпионшипе, после чего полтора года тренировал "Челси". Тем не менее, 20-летний Гордон, прежде поработавший с Карло Анчелотти и Рафаэлем Бенитесом, очень высоко оценивает мастерство Фрэнка.



"Когда речь заходит о тренерах из-за рубежа, люди восхищаются их тактикой и называют их гениями, но мы должны начать отдавать должное молодым английским тренерам — вроде нашего босса".



"Он (Лэмпард) тактический гений, и я извлекаю выгоду из этого. Я учусь у него каждый день, учусь вещам, о которых прежде не слышал", — цитирует Гордона Daily Mail.