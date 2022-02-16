Рангник: "Лучший матч Роналду за последние недели"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник похвалил своего нападающего Криштиану Роналду после победы 2:0 над "Брайтоном".
До вечера вторника Роналду не мог забить на протяжении шести матчей. Ходили слухи, что это связано с ухудшением отношений 37-летнего португальца со своим тренером.
Однако после того, как Роналду забил победный для "Юнайтед" гол и помог команде подняться на четвертое место в Премьер-Лиге, Ральф не стал скупиться на комплименты в адрес Криштиану.
"Это был удивительный гол. Не только важный, но и удивительный гол. Думаю, Криштиану в целом показал хорошую игру".
"Он был энергичен, всегда старался помогать своим партнерам по команде, поэтому я думаю, это определенно его лучший матч за последние недели. Вдобавок он забил очень, очень важный для нас гол", — цитирует Рангника Daily Mail.
16.02.2022 07:00
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