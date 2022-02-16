Гвардиола: "Мы можем играть лучше"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "мечтой" результат матча против "Спортинга", но все равно нашел недочеты в игре своей команды.

"Сити" уверенно выиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, отправив в ворота "Спортинга" пять безответных мячей. По словам Гвардиолы, результат его порадовал больше, чем качество игры.



"Я больше, чем доволен. Мы знаем, как сложно это бывает. Мы были так беспощадны — достигая штрафной площади, мы забивали гол".



"Мы хорошо оборонялись и добились невероятного результата, но мы как тренер и как команда обязаны проанализировать свою игру, а не только результат".



"Мы должны лучше обращаться с мячом. Одно из моих правил заключается в том, что ты, владея мячом, должен делать пас игроку в такой же футболке. А сегодня мы много раз потеряли мяч".



"Разница между командами не на 0:5, но просто мы были так беспощадны. Сопернику сложно, когда ты так беспощаден, вдобавок мы чувствуем уверенность в себе. Это мечта, это идеальный результат, и это так хорошо перед ответным матчем, но мы можем играть лучше", — цитирует Гвардиолу The Independent.