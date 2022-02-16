"Юнайтед" победил "Брайтон" и вышел на четвертое место
Криштиану Роналду прервал свою голевую засуху из шести матчей, благодаря чему "Манчестер Юнайтед" победил "Брайтон" со счетом 2:0 и вышел на четвертое место в Премьер-Лиге.
Относительно ничейного матча против "Саутгемптона" наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник вывел из стартового состава приболевшего Рафаэля Варана, Поля Погба и Маркуса Рэшфорда, которых заменили Виктор Линделеф, Фред и Энтони Эланга.
У "чаек" Ив Биссума, Алексис Макаллистер и Леандро Троссард заменили Тарика Лэмпти, Адама Лаллану и Данни Уэлбека.
Матч начался с того, что Якуб Модер ударом с острого угла проверил на бдительность голкипера хозяев Давида Де Хеа. "Юнайтед" ответил на это моментом Джейдона Санчо, но тот не смог пробить Роберта Санчеса.
Дальше "Брайтон" попросту переигрывал своего соперника, лучше контролируя мяч и лучше комбинируя. У "дьяволов" почти ничего не ладилось впереди, но пропустить они вполне могли.
На 39-й минуте, когда Модер бил головой, "Юнайтед" еще раз спас Де Хеа. Также был опасный удар Биссума — слегка неточно.
А вот начало второго тайма "чайки" совершенно провалили. Все началось с потери Биссума на своей половине поля, и Роналду ударом с границы штрафной площади открыл счет — 1:0.
Спустя считанные минуты Льюис Данк был удален за фол последней надежды на Эланге. Принять это решение рефери Питеру Бэнксу помогла система VAR.
С преимуществом в один гол и одного игрока "дьяволам", конечно, игралось гораздо легче, однако Санчес упорно не хотел пропускать еще.
При этом хозяева вполне могли упустить победу. На 78-й минуте Стивен Альсате пробил с дистанции в перекладину, а позже Уэлбек нанес удар головой выше.
В концовке "Брайтон" из последних сил пошел вперед, но лишь нарвался на контратаку, и Бруну Фернандеш исправился за загубленный ранее момент — 2:0.
"Юнайтед", наконец, победил и забил больше одного гола, однако нужно признать, что удаление Данка сломало игру "Брайтона", который в полных составах выглядел лучше.
"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон". Отчет о матче
16.02.2022 01:15
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Последние комментарии:
5-0 стало настолько обыденным результатом для Великого Сити, что адмниистрации приходится делиться вниманием с обделенными, иначе им вообще ничего не достанется.
5 титулов АПЛ за 10 лет, множество Кубков Англии и Кубков Лиги, счета 5-0 с чемпионами европейских лиг - все это уже обычно для Великого Сити.
Пригородные сыграли 2-0 с самим Брайтоном - сродни сенсации на таком фоне.
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Роналду с ущербным МЮ, который за матч атакует 2-3 раза, собрался в 3-ку бомбардиров, на гол меньше чем у Стерлинга. Голевая машина.
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Ахах. Даже в хлам кризисный юнайтед подвинул на главной макетную победу шитюков
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Ну слабо, плохая реализация. Второй гол только на 186 минуте забили.
Вначале хреново играли миуты до 18 20 Слишком много позволяли Братанам. Т е нет, ощущения, что ща задавят соперника, у которого на игрока меньше. Отдльно Дэ Хея в своем стиле тащит как всегда. Главное три очка есть. Если бы тупо в последних матчах не теряли очки, играя в ничью то расклад былбы очень даже норм по очкам. Интересно как в ЛЧ пойдёт дело.
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