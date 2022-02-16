"Сити" забил пять безответных голов "Спортингу"

"Манчестер Сити" практически обеспечил себе выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, выиграв первый матч 1/8 финала против "Спортинга" со счетом 0:5.

По сравнению с субботним выездом к "Норвичу" в стартовый состав "горожан" вернулись Джон Стоунс, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Родри и Кевин Де Брюйне, заменив Натана Аке, Кайла Уолкера, Александра Зинченко, Фернандиньо и Илкая Гюндогана.



"Сити" не составило труда взломать оборону "Спортинга". На седьмой минуте голкипер хозяев Антонио Адан отразил удар Фила Фодена со средней дистанции, но Кевин Де Брюйне тут же подхватил мяч и отпасовал на Рияда Махреза. Изначально гол не был засчитан, но система VAR все исправила — 0:1.



Продолжив доминировать, спустя 10 минут гости удвоили счет. После розыгрыша углового мяч отскочил к Бернарду Силве, который мощно пробил по летящему снаряду с отскоком от перекладины — 0:2.



Пропустив два быстрых гола, "Спортинг" заиграл посмелее и стал ходить вперед, однако это обернулось тем, что "Сити" сделал счет разгромным на 32-й минуте. Махрез выполнил прострел с правого края штрафной, мяч неожиданно прошел через двух защитников и достался Фодену, а тот с близкого расстояния поразил ворота — 0:3.



Незадолго до перерыва "горожане" оформили и четвертый гол. Рахим Стерлинг был награжден мячом после рывка в штрафную, а затем, оказавшись вблизи лицевой, сделал передачу назад под оставшегося без опеки Силву — 0:4.



Второй тайм начался с того, что Де Брюйне забросил мяч к дальней штанге, откуда Силва поразил ворота головой, но этот гол не был засчитан — офсайд.



Однако на 58-й минуте пятый гол все-таки случился. Стерлинг подработал мяч и из-за пределов штрафной нанес обводящий удар в дальний верхний угол — 0:5.



В оставшиеся полчаса "Сити" контролировал игру и не переставал создавать моменты, но все же слегка остепенился и ограничился пятью голами.



"Сити" победил в доминирующей манере и сделал ответный матч на "Этихад" формальностью. "Спортинг" уступил без сопротивления.



"Спортинг" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:5 (0:4)



Голы: Махрез 7, Силва 17, 44, Фоден 32, Стерлинг 58.



"Спортинг": Адан, Инасиу, Коатес, Рейс, Порро (Нету 83), Палинья, Нунес, Эшгайю, Сарабия (Табата 75), Гонсалвеш (Угарте 51), Паулинью (Слимани 75).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунс (Зинченко 61), Диаш, Лапорт (Аке 85), Канселу, Де Брюйне, Родри (Фернандиньо 73), Силва (Делап 85), Махрез, Фоден (Гюндоган 61), Стерлинг.



Предупреждения: Нунес, Эшгайю, Угарте — Гюндоган.