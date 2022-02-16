Александер-Арнольд упрекнул "Сити" за неспособность выиграть Лигу Чемпионов

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд упрекнул "Манчестер Сити" за неспособность выиграть Лигу Чемпионов.

За 10 последних лет "Сити" только титул Премьер-Лиги выиграл пять раз. В 2018/19 году "горожане" и вовсе завоевали все три трофея на внутренней арене.



Даже приход Хосепа Гвардиолы пока не позволил "Сити" преуспеть в Лиге Чемпионов, которую "Ливерпуль" выиграл в 2020 году, и Тренту кажется, что это многое говорит об уровне его команды.



"Мы не испытываем разочарования от того, что выиграли недостаточно трофеев, потому что выигранные нами — самые важные, к которым только можно прикоснуться".



"Не хочу никого задеть, но взгляните на "Манчестер Сити" — у них удивительная команда, но им не удается выиграть Лигу Чемпионов".



"Они пару раз выиграли Премьер-Лигу, но выиграть Лигу Чемпионов никак не могут. Мы выиграли то и другое за последние годы, и это показывает, что мы можем быть успешны в обоих соревнованиях".



"Именно этого — выигранных трофеев — мы и ожидаем от себя сейчас. Один трофей за сезон — это цель-минимум. С таким составом и таким тренером мы должны выигрывать трофеи".



"Таковы ожидания. Это не та стадия, когда мы рады самому выходу в финал и можем устроить себе выходной в финале. Теперь мы хотим и ожидаем выигрывать трофеи каждый сезон", — цитирует Александер-Арнольда ESPN.