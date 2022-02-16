Александер-Арнольд упрекнул "Сити" за неспособность выиграть Лигу Чемпионов

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд упрекнул "Манчестер Сити" за неспособность выиграть Лигу Чемпионов.

За 10 последних лет "Сити" только титул Премьер-Лиги выиграл пять раз. В 2018/19 году "горожане" и вовсе завоевали все три трофея на внутренней арене.

Даже приход Хосепа Гвардиолы пока не позволил "Сити" преуспеть в Лиге Чемпионов, которую "Ливерпуль" выиграл в 2020 году, и Тренту кажется, что это многое говорит об уровне его команды.

"Мы не испытываем разочарования от того, что выиграли недостаточно трофеев, потому что выигранные нами — самые важные, к которым только можно прикоснуться".

"Не хочу никого задеть, но взгляните на "Манчестер Сити" — у них удивительная команда, но им не удается выиграть Лигу Чемпионов".

"Они пару раз выиграли Премьер-Лигу, но выиграть Лигу Чемпионов никак не могут. Мы выиграли то и другое за последние годы, и это показывает, что мы можем быть успешны в обоих соревнованиях".

"Именно этого — выигранных трофеев — мы и ожидаем от себя сейчас. Один трофей за сезон — это цель-минимум. С таким составом и таким тренером мы должны выигрывать трофеи".

"Таковы ожидания. Это не та стадия, когда мы рады самому выходу в финал и можем устроить себе выходной в финале. Теперь мы хотим и ожидаем выигрывать трофеи каждый сезон", — цитирует Александер-Арнольда ESPN.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2022 00:05

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  1. true-manc 16.02.2022 00:21 # true-manc
    1-Я НАУЧНАЯ БИОГРАФИЯ ТРЕНТА АЛЕКСАНДРА-АРНОЛЬДА

    Мама и папа родили его негром,
    Пала свалил в Зимбабве,
    У мамки-чернильницы расстройство нервов
    Слегла в дурку, а сынка отдала в ливерпульский детдом.
    Где малыша Трента заставляли торговать тузом

    Так воспитатели делали из него настоящего колбасника
    Учили технике минета и анальным безобразиям
    Поэтому с детства привыкший к мужскому вниманию
    Чумазик вырос совсем ненормальным

    Всем сердцем и навеки полюбил ФК Ливерпул
    Даже надрывая сфинктер, вспоминал Стамбул
    Плакал, когда закончил карьеру легендарный Джерорт
    От горя принимал тогда у всего города в очко и рот

    В общем, Трентик хотел, чтобы скаузеры покорили вселенную
    А сам мечтал стать новым портовым селебрити
    Сперва делал на поле большие успехи, рано заиграл в основе
    Образцово подставлял зад нападающим - его лучше всех пороли

    Под него даже придумали новое футбольное амплуа
    «Плеймейкер, играющий на краю защиты»
    Но точность паса обычно не выше 50%
    Этакий правоногий Роберто Карлос после лоботомии, с прицелом сбитым

    С годами черныш начал сдавать всё сильнее
    Ведь сифилис серьёзно подпортил зрение
    Да и поношенный организм не выдержал истязаний
    Уж слишком часто его задний проход терзали

    В итоге совсем беспомощно стал смотреться Трентик
    Играет лишь из-за скаузерского уважения к заправским минетчикам
    Бедолага, а ведь он мечтал брать трофеи со своим Ливерпулом
    Но как и Стиви Джи, остался только с порванным дулом.Пользователь получил предупреждение

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  2. osnovnoy2005 16.02.2022 00:18 # osnovnoy2005
    красава!!! опустил ниже плинтуса голубую петушню...

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  3. beatles-red 16.02.2022 00:18 # beatles-red
    Поссал на ситюков

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