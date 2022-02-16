Александер-Арнольд упрекнул "Сити" за неспособность выиграть Лигу Чемпионов
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд упрекнул "Манчестер Сити" за неспособность выиграть Лигу Чемпионов.
За 10 последних лет "Сити" только титул Премьер-Лиги выиграл пять раз. В 2018/19 году "горожане" и вовсе завоевали все три трофея на внутренней арене.
Даже приход Хосепа Гвардиолы пока не позволил "Сити" преуспеть в Лиге Чемпионов, которую "Ливерпуль" выиграл в 2020 году, и Тренту кажется, что это многое говорит об уровне его команды.
"Мы не испытываем разочарования от того, что выиграли недостаточно трофеев, потому что выигранные нами — самые важные, к которым только можно прикоснуться".
"Не хочу никого задеть, но взгляните на "Манчестер Сити" — у них удивительная команда, но им не удается выиграть Лигу Чемпионов".
"Они пару раз выиграли Премьер-Лигу, но выиграть Лигу Чемпионов никак не могут. Мы выиграли то и другое за последние годы, и это показывает, что мы можем быть успешны в обоих соревнованиях".
"Именно этого — выигранных трофеев — мы и ожидаем от себя сейчас. Один трофей за сезон — это цель-минимум. С таким составом и таким тренером мы должны выигрывать трофеи".
"Таковы ожидания. Это не та стадия, когда мы рады самому выходу в финал и можем устроить себе выходной в финале. Теперь мы хотим и ожидаем выигрывать трофеи каждый сезон", — цитирует Александер-Арнольда ESPN.
16.02.2022 00:05
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Последние комментарии:
1-Я НАУЧНАЯ БИОГРАФИЯ ТРЕНТА АЛЕКСАНДРА-АРНОЛЬДА
Мама и папа родили его негром,
Пала свалил в Зимбабве,
У мамки-чернильницы расстройство нервов
Слегла в дурку, а сынка отдала в ливерпульский детдом.
Где малыша Трента заставляли торговать тузом
Так воспитатели делали из него настоящего колбасника
Учили технике минета и анальным безобразиям
Поэтому с детства привыкший к мужскому вниманию
Чумазик вырос совсем ненормальным
Всем сердцем и навеки полюбил ФК Ливерпул
Даже надрывая сфинктер, вспоминал Стамбул
Плакал, когда закончил карьеру легендарный Джерорт
От горя принимал тогда у всего города в очко и рот
В общем, Трентик хотел, чтобы скаузеры покорили вселенную
А сам мечтал стать новым портовым селебрити
Сперва делал на поле большие успехи, рано заиграл в основе
Образцово подставлял зад нападающим - его лучше всех пороли
Под него даже придумали новое футбольное амплуа
«Плеймейкер, играющий на краю защиты»
Но точность паса обычно не выше 50%
Этакий правоногий Роберто Карлос после лоботомии, с прицелом сбитым
С годами черныш начал сдавать всё сильнее
Ведь сифилис серьёзно подпортил зрение
Да и поношенный организм не выдержал истязаний
Уж слишком часто его задний проход терзали
В итоге совсем беспомощно стал смотреться Трентик
Играет лишь из-за скаузерского уважения к заправским минетчикам
Бедолага, а ведь он мечтал брать трофеи со своим Ливерпулом
Но как и Стиви Джи, остался только с порванным дулом.
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красава!!! опустил ниже плинтуса голубую петушню...
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Поссал на ситюков
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