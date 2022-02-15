Оливье Дакур заступился за Зума

Бывший игрок "Эвертона", "Лидса" и "Фулхэма" Оливье Дакур заступился за защитника "Вест Хэма" Курта Зума после скандала с кошкой.

Зума столкнулся с серьезными последствиями, позволив себе поколотить своего домашнего питомца. К "Вест Хэму" как работодателю Курта даже слышны призывы разорвать контракт с живодером.



Однако Дакур предлагает посмотреть на случившееся с другой точки зрения. Оливье считает, что его соотечественник заслуживает прощения.



"Я не хочу защищать его, потому что его действиям нет оправданий. Но в то же время это лишь кошка. Его осудили, он заплатил штраф, он потерял спонсоров. Он никого не убил".



"Он совершил ошибку, он заплатил за нее, и теперь нужно позволить ему продолжить играть в футбол".



"Почему-то я не вижу, чтобы так много людей защищали жен и детей, подвергшихся насилию, или жертв расистской дискриминации", — сообщил Дакур Canal+.