Оливье Дакур заступился за Зума

Курт Зума Бывший игрок "Эвертона", "Лидса" и "Фулхэма" Оливье Дакур заступился за защитника "Вест Хэма" Курта Зума после скандала с кошкой.

Зума столкнулся с серьезными последствиями, позволив себе поколотить своего домашнего питомца. К "Вест Хэму" как работодателю Курта даже слышны призывы разорвать контракт с живодером.

Однако Дакур предлагает посмотреть на случившееся с другой точки зрения. Оливье считает, что его соотечественник заслуживает прощения.

"Я не хочу защищать его, потому что его действиям нет оправданий. Но в то же время это лишь кошка. Его осудили, он заплатил штраф, он потерял спонсоров. Он никого не убил".

"Он совершил ошибку, он заплатил за нее, и теперь нужно позволить ему продолжить играть в футбол".

"Почему-то я не вижу, чтобы так много людей защищали жен и детей, подвергшихся насилию, или жертв расистской дискриминации", — сообщил Дакур Canal+.


Метки Вест Хэм, Дакур, Зума

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2022 23:00

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  1. ganinilyha 16.02.2022 00:04 # ganinilyha
    И в чём он не прав?

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  2. danilych89 15.02.2022 23:33 # danilych89
    после таких слов щас еще и Дакуру прилетит..)

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  3. gunars 15.02.2022 23:12 # gunars
    тупая европа

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  4. wilegend 15.02.2022 23:06 # wilegend
    это лишь кошка

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