Три европейских клуба готовы подписать Роналду
Три европейских клуба выразили готовность приютить нападающего Криштиану Роналду, если тот покинет "Манчестер Юнайтед" в конце сезона.
Роналду только прошлым летом вернулся в "Юнайтед", однако этот сезон складывается совершенно не так, как надеялся Криштиану.
Агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш уже встретился с исполнительным директором "красных дьяволов" Ричардом Арнольдом и выразил претензии своего клиента насчет плохой формы команды.
В данный момент ситуация такова, что Роналду останется на "Олд Траффорд", только если "Юнайтед" квалифицируется в Лигу Чемпионов.
Если Роналду все же решится уйти, то наиболее вероятным направлением для него выглядит ПСЖ. "Бавария" и "Рома" — два других претендента на Криштиану.
"Роналду в смятениях относительно своего будущего. Больше всего он хочет выигрывать трофеи с "Юнайтед", но в данный момент кажется, что сделать это будет сложно".
"Он не хочет провести заключительные два года своей карьеры в клубе из середины таблицы. Некоторые большие клубы следят за его ситуацией и уже дали знать о своих намерениях", — цитирует осведомленный источник The Sun.
15.02.2022 22:00
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Последние комментарии:
Баварии он нахрен не нужен, в Рому не пойдет, значит в ПЗЖ. А не пора ли Рональде в Америку?
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На кой черт он упал Баварии и Роме? Зе Сунь в своем стиле
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Рома? Вы смеетесь?
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В ПСЖ уйдёт. Там владелец в ФИФУ переиграл.
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