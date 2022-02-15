Три европейских клуба готовы подписать Роналду

Криштиану Роналду Три европейских клуба выразили готовность приютить нападающего Криштиану Роналду, если тот покинет "Манчестер Юнайтед" в конце сезона.

Роналду только прошлым летом вернулся в "Юнайтед", однако этот сезон складывается совершенно не так, как надеялся Криштиану.

Агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш уже встретился с исполнительным директором "красных дьяволов" Ричардом Арнольдом и выразил претензии своего клиента насчет плохой формы команды.

В данный момент ситуация такова, что Роналду останется на "Олд Траффорд", только если "Юнайтед" квалифицируется в Лигу Чемпионов.

Если Роналду все же решится уйти, то наиболее вероятным направлением для него выглядит ПСЖ. "Бавария" и "Рома" — два других претендента на Криштиану.

"Роналду в смятениях относительно своего будущего. Больше всего он хочет выигрывать трофеи с "Юнайтед", но в данный момент кажется, что сделать это будет сложно".

"Он не хочет провести заключительные два года своей карьеры в клубе из середины таблицы. Некоторые большие клубы следят за его ситуацией и уже дали знать о своих намерениях", — цитирует осведомленный источник The Sun.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2022 22:00

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  1. pavlix76 15.02.2022 22:43 # pavlix76
    Баварии он нахрен не нужен, в Рому не пойдет, значит в ПЗЖ. А не пора ли Рональде в Америку?

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  2. red-devil-4ever 15.02.2022 22:32 # red-devil-4ever
    На кой черт он упал Баварии и Роме? Зе Сунь в своем стиле

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  3. sufferwell 15.02.2022 22:30 # sufferwell
    Рома? Вы смеетесь?

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  4. gucman 15.02.2022 22:18 # gucman
    В ПСЖ уйдёт. Там владелец в ФИФУ переиграл.

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