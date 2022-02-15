Три европейских клуба готовы подписать Роналду

Три европейских клуба выразили готовность приютить нападающего Криштиану Роналду, если тот покинет "Манчестер Юнайтед" в конце сезона.

Роналду только прошлым летом вернулся в "Юнайтед", однако этот сезон складывается совершенно не так, как надеялся Криштиану.



Агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш уже встретился с исполнительным директором "красных дьяволов" Ричардом Арнольдом и выразил претензии своего клиента насчет плохой формы команды.



В данный момент ситуация такова, что Роналду останется на "Олд Траффорд", только если "Юнайтед" квалифицируется в Лигу Чемпионов.



Если Роналду все же решится уйти, то наиболее вероятным направлением для него выглядит ПСЖ. "Бавария" и "Рома" — два других претендента на Криштиану.



"Роналду в смятениях относительно своего будущего. Больше всего он хочет выигрывать трофеи с "Юнайтед", но в данный момент кажется, что сделать это будет сложно".



"Он не хочет провести заключительные два года своей карьеры в клубе из середины таблицы. Некоторые большие клубы следят за его ситуацией и уже дали знать о своих намерениях", — цитирует осведомленный источник The Sun.