Клопп попросил "Ливерпуль" продлить контракт Милнера

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп попросил свой клуб продлить контракт с полузащитником Джеймсом Милнером.

Сейчас 36-летний Милнер находится всего в четырех месяцах с небольшим от того, чтобы стать свободным агентом, однако еще в пятницу Клопп сказал, что не хочет терять Джеймса и что ветеран не завершит карьеру летом.



Ранее во вторник журналист Фабрицио Романо опубликовал твит о том, что "Ливерпуль" уже сделал предложение Милнеру о продлении контракта на сезон 2022/23, и теперь решение за Джеймсом.



Однако Sky Sports опровергает эту информацию. "Красные" пока не выдвигали свое предложение и даже не проводили переговоров с представителями бывшего игрока сборной Англии.



Тем не менее, Клопп действительно хочет сохранить Милнера на следующий сезон и уже попросил свое руководство уладить этот вопрос. Юрген высоко ценит опыт и профессионализм Джеймса, который сыграл 16 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги.