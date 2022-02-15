Маунт рискует пропустить финал Кубка Лиги

Мейсон Маунт Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт рискует пропустить финал Кубка Лиги против "Ливерпуля" в конце месяца.

Напомним, 23-летний Маунт был заменен уже в первом тайме финала клубного Чемпионата Мира против "Палмейраса" в минувшую субботу. Мейсон повредил свою правую лодыжку и не смог продолжить игру.

Как сообщает The Athletic, травма Маунта оказалась не такой серьезной, как думалось изначально. Мейсон может пропустить всего около пары недель.

Проблема в том, что 27 февраля "Челси" играет против "Ливерпуля" на "Уэмбли" в рамках финала Кубка Лиги, и у Маунта будет крайне мало времени на подготовку, даже если лодыжка заживет вовремя.

Естественно, дерби против "Кристал Пэлас" в субботу и первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лилля" в следующий вторник Маунт пропустит.


Метки Кубок Лиги, Маунт, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 499

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 15.02.2022 20:44 # chr1s8rown
    Внебрачный сын лпсины сука

    (ответить)

  2. rah 15.02.2022 20:38 # rah
    отлично, терпеть не могу эту рожу

    (ответить)

  3. g3ndalf 15.02.2022 20:11 # g3ndalf
    ask и его папашка обосанный сглазили

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: