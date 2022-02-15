Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт рискует пропустить финал Кубка Лиги против "Ливерпуля" в конце месяца.

Напомним, 23-летний Маунт был заменен уже в первом тайме финала клубного Чемпионата Мира против "Палмейраса" в минувшую субботу. Мейсон повредил свою правую лодыжку и не смог продолжить игру.



Как сообщает The Athletic, травма Маунта оказалась не такой серьезной, как думалось изначально. Мейсон может пропустить всего около пары недель.



Проблема в том, что 27 февраля "Челси" играет против "Ливерпуля" на "Уэмбли" в рамках финала Кубка Лиги, и у Маунта будет крайне мало времени на подготовку, даже если лодыжка заживет вовремя.



Естественно, дерби против "Кристал Пэлас" в субботу и первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лилля" в следующий вторник Маунт пропустит.