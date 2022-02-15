"Вест Хэм" планирует предложить новый контракт Боуэну

"Вест Хэм" запланировал переговоры со своим вингером Джарродом Боуэном о новом контракте.

25-летний Боуэн великолепно проводит этот сезон, поучаствовав в 15 голах в рамках Премьер-Лиги (8 голов и 7 передач) — больше результативных действий совершил только Мохамед Салах (25) из "Ливерпуля".



О Боуэне заговорили как о кандидате в сборную Англии и трансферной цели "Ливерпуля", причем в мерсисайдский клуб Джаррода настойчиво сватают еще с прошлого лета.



У Боуэна остается еще три полных года от контракта, который он заключил в январе 2020, перебравшись к "молотобойцам" из "Халла" за 20 миллионов фунтов.



Как утверждает Evening Standard, "Вест Хэм" хочет вознаградить Боуэна за достигнутый прогресс, а заодно отразить интерес к Джарроду со стороны других клубов. Поэтому летом англичанин будет приглашен к стол переговоров.