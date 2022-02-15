Клопп номинирован на награду британского ЛГБТ-сообщества

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был номинирован на звание Союзник Года в преддверии церемонии British LGBT Awards-2022.

За последнее время Клопп много высказывался на ЛГБТ-тематику в футболе. Юрген выражал уверенность, что гомосексуалист в раздевалке не стал бы проблемой для команды, а также набрался смелости и раскритиковал фанатов своего клуба за гомофобные кричалки.

Пламенные речи Юргена не остались незамеченным британским ЛГБТ-сообществом, которое 24 июня проводит очередную церемонию вручения своих наград, поощряя активистов и знаменитостей, поддерживающих сексуальные меньшинства.

Конкуренцию Клоппу в борьбе за награду от геев и лесбиянок составят пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон, актер Даниэл Рэдклифф, певицы Леди Гага и Джейд Феруолл, музыкант Олли Александер, комик Алан Карр, сообщает Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль, награды

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 794

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Последние комментарии:




  1. division 15.02.2022 17:47 # division
    Клопп является открытым геем как и любой колбасник

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  2. leon-britton 15.02.2022 17:39 # leon-britton
    Михуйло неплохо собрал

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  3. frisby 15.02.2022 17:32 # frisby
    ахахахахахаха
    годный вброс гавна

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  4. true-manc 15.02.2022 17:30 # true-manc
    лгбт-активист за время работы в ливерпуле лгбт наград выиграет больше, чем футбольных трофеев... топовый педик!

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  5. alexomck 15.02.2022 17:30 # alexomck
    Король ротации, наследник САФа:)

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  6. jack-4poker 15.02.2022 17:23 # jack-4poker
    заслужил! Топ!

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  7. winnerd 15.02.2022 17:16 # winnerd
    рот Клоппа - вне конкуренции, судьи из комнаты для ВАР не дадут соврать

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  8. brown-ale 15.02.2022 17:15 # brown-ale
    Ожидания: четыре доступных в сезоне трофея.
    Реальность: золотой пенис.

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  9. scauzer11 15.02.2022 17:11 # scauzer11
    Князь!

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  10. wengerrrro 15.02.2022 17:09 # wengerrrro
    Конкуренцию Клоппу в борьбе за награду от геев и лесбиянок

    награда от геев и лесбиянок?
    или в награде за борьбу от геев и лесб?

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  11. sviatoy72 15.02.2022 17:07 # sviatoy72
    Все . Абсалютно все сцат на ЛГБТпуль , даже пидорашки публично своим объявили !

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  12. kipeloff89 15.02.2022 17:06 # kipeloff89
    Лучший в любом деле! Клопп-топ!

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  13. rah 15.02.2022 17:02 # rah
    админу палку в жопу

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