Клопп номинирован на награду британского ЛГБТ-сообщества

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был номинирован на звание Союзник Года в преддверии церемонии British LGBT Awards-2022.

За последнее время Клопп много высказывался на ЛГБТ-тематику в футболе. Юрген выражал уверенность, что гомосексуалист в раздевалке не стал бы проблемой для команды, а также набрался смелости и раскритиковал фанатов своего клуба за гомофобные кричалки.



Пламенные речи Юргена не остались незамеченным британским ЛГБТ-сообществом, которое 24 июня проводит очередную церемонию вручения своих наград, поощряя активистов и знаменитостей, поддерживающих сексуальные меньшинства.



Конкуренцию Клоппу в борьбе за награду от геев и лесбиянок составят пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон, актер Даниэл Рэдклифф, певицы Леди Гага и Джейд Феруолл, музыкант Олли Александер, комик Алан Карр, сообщает Daily Mirror.