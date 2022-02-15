Клопп номинирован на награду британского ЛГБТ-сообщества
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был номинирован на звание Союзник Года в преддверии церемонии British LGBT Awards-2022.
За последнее время Клопп много высказывался на ЛГБТ-тематику в футболе. Юрген выражал уверенность, что гомосексуалист в раздевалке не стал бы проблемой для команды, а также набрался смелости и раскритиковал фанатов своего клуба за гомофобные кричалки.
Пламенные речи Юргена не остались незамеченным британским ЛГБТ-сообществом, которое 24 июня проводит очередную церемонию вручения своих наград, поощряя активистов и знаменитостей, поддерживающих сексуальные меньшинства.
Конкуренцию Клоппу в борьбе за награду от геев и лесбиянок составят пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон, актер Даниэл Рэдклифф, певицы Леди Гага и Джейд Феруолл, музыкант Олли Александер, комик Алан Карр, сообщает Daily Mirror.
15.02.2022 17:00
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Последние комментарии:
Клопп является открытым геем как и любой колбасник
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Михуйло неплохо собрал
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ахахахахахаха
годный вброс гавна
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лгбт-активист за время работы в ливерпуле лгбт наград выиграет больше, чем футбольных трофеев... топовый педик!
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Король ротации, наследник САФа:)
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заслужил! Топ!
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рот Клоппа - вне конкуренции, судьи из комнаты для ВАР не дадут соврать
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Ожидания: четыре доступных в сезоне трофея.
Реальность: золотой пенис.
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Князь!
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Конкуренцию Клоппу в борьбе за награду от геев и лесбиянок
награда от геев и лесбиянок?
или в награде за борьбу от геев и лесб?
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Все . Абсалютно все сцат на ЛГБТпуль , даже пидорашки публично своим объявили !
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Лучший в любом деле! Клопп-топ!
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админу палку в жопу
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