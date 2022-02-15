Фердинанд обвинил игроков МЮ в отсутствии "яиц и дисциплины"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд обвинил игроков "красных дьяволов" в отсутствии "яиц и дисциплины".

В последних матчах "Юнайтед" отчаянно не хватает стабильности. Неплохо начиная игру, затем "дьяволы" сталкиваются со сложностями, которые не могут преодолеть.



Фердинанд видит у "Юнайтед" явные проблемы с командной игрой, что приводит к индивидуальным ошибкам.



"В первые 20-30 минут ты думаешь: "О, мне это нравится". Команда демонстрирует слаженную и цельную игру, сплоченность, но проблема в том, как они ведут себя в сложные периоды".



"В каждом матче у тебя бывает отрезок в пять минут или вроде того, когда другая команда контролирует игру и слегка прижимает тебя, нравится тебе это или нет".



"Чтобы выдержать это, важно иметь яйца и опыт. Думаю, во многом это держится на дисциплине, и в этом плане мы уступаем ведущим командам".



"Когда наступают такие моменты, тебе нужна дисциплина внутри команды. Вы должны сплотиться. Вместо этого они еще больше, чем когда-либо, становятся разобщенными игроками и думают: "Я и сам справлюсь, я должен сделать что-нибудь безумное".



"Индивидуальные ошибки и плохие решения убивают команду прямо сейчас. Это касается упущенных моментов, финальных передач и оборонительных ситуаций. Разобщенные игроки допускают ошибки в этих областях", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.