Хадсон-Одои может начать выступать за сборную Ганы

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои не исключает, что свяжет свою международную карьеру со сборной Ганы.

К настоящему моменту Хадсон-Одои сыграл уже три матча за взрослую сборную Англии, но последний из них датируется ноябрем 2019.



Поскольку Каллум сыграл эти три матча до своего 21-летия и обладает двойным гражданством, правила ФИФА все еще разрешают ему сменить национальную команду.



В ноябре 2021 Хадсон-Одои уже отказался от вызова в сборную Англии на матчи против Албании и Сан-Марино, и Калум не исключает, что к ЧМ-2022 в Катаре он перейдет под знамена Ганы.



"Я не знаю. Когда наступит время, будет видно. Пока же я должен сосредоточиться на выступлении за клуб", — сообщил Хадсон-Одои Evening Standard.