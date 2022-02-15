Анонс матча "Спортинг" — "Манчестер Сити"

Во вторник вечером "Манчестер Сити" проведет свой первый матч на стадии плей-офф Лиги Чемпионов, сыграв на выезде со "Спортингом".

В памяти игроков "Сити" еще свежи воспоминания насчет их предыдущей поездки в Португалию. Тогда, 29 мая 2021, "горожане" проиграли финал Лиги Чемпионов против "Челси" в Порту.



Хосеп Гвардиола дважды выигрывал этот турнир с "Барселоной", но за три года с "Баварией" не смог продвинуться дальше полуфинала и пока не преуспел в Лиге Чемпионов с "Сити", где он трудится с 2016 года.



"Выступить лучше, чем в прошлом сезоне, непросто, но мы рады снова участвовать на этой стадии соревнования. Я знаю, насколько важна Лига Чемпионов, но мы к каждому матчу относимся серьезно, и вы могли в этом убедиться по "Норвичу", — сказал Гвардиола на пресс-конференции.



"Спортинг" в своей группе Лиги Чемпионов занял второе место, пропустив вперед "Аякс" и только по дополнительным показателям опередив дортмундскую "Боруссию".



- Единственный предыдущий раз эти команды встречались в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне 2011/12. Тогда "Сити" вылетел (3:3 по сумме двух матчей).



- "Сити" выиграл только один из шести последних матчей еврокубков в Португалии (2 ничьи, 3 поражения). Эта серия включает в себя как поражение от "Спортинга" в марте 2012, так и проигрыш в финале Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.



- В 11 последних матчах Лиги Чемпионов "Сити" лишь однажды сохранил свои ворота на замке, причем этот единственный "клин-шит" случился еще в прошлом сезоне.



- Тренеру "Спортинга" Рубену Амориму только 37 лет и 19 дней, что делает его вторым самым молодым португальским тренером в плей-офф Лиги Чемпионов после Андре Виллаш-Боаша (с "Челси" против "Наполи" в 2011/12).



"Сити" оставил дома защитника Кайла Уолкера, который отбывает дисквалификацию, и плеймейкера Джека Грилиша, которого беспокоит голень. По-прежнему отсутствуют Габриэль Жезус и Коул Палмер.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Спортинг" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия)

Лиссабон. Стадион "Жозе Алваладе". 23:00 Онлайн-трансляция