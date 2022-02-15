Анонс матча "Спортинг" — "Манчестер Сити"
Во вторник вечером "Манчестер Сити" проведет свой первый матч на стадии плей-офф Лиги Чемпионов, сыграв на выезде со "Спортингом".
В памяти игроков "Сити" еще свежи воспоминания насчет их предыдущей поездки в Португалию. Тогда, 29 мая 2021, "горожане" проиграли финал Лиги Чемпионов против "Челси" в Порту.
Хосеп Гвардиола дважды выигрывал этот турнир с "Барселоной", но за три года с "Баварией" не смог продвинуться дальше полуфинала и пока не преуспел в Лиге Чемпионов с "Сити", где он трудится с 2016 года.
"Выступить лучше, чем в прошлом сезоне, непросто, но мы рады снова участвовать на этой стадии соревнования. Я знаю, насколько важна Лига Чемпионов, но мы к каждому матчу относимся серьезно, и вы могли в этом убедиться по "Норвичу", — сказал Гвардиола на пресс-конференции.
"Спортинг" в своей группе Лиги Чемпионов занял второе место, пропустив вперед "Аякс" и только по дополнительным показателям опередив дортмундскую "Боруссию".
- Единственный предыдущий раз эти команды встречались в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне 2011/12. Тогда "Сити" вылетел (3:3 по сумме двух матчей).
- "Сити" выиграл только один из шести последних матчей еврокубков в Португалии (2 ничьи, 3 поражения). Эта серия включает в себя как поражение от "Спортинга" в марте 2012, так и проигрыш в финале Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.
- В 11 последних матчах Лиги Чемпионов "Сити" лишь однажды сохранил свои ворота на замке, причем этот единственный "клин-шит" случился еще в прошлом сезоне.
- Тренеру "Спортинга" Рубену Амориму только 37 лет и 19 дней, что делает его вторым самым молодым португальским тренером в плей-офф Лиги Чемпионов после Андре Виллаш-Боаша (с "Челси" против "Наполи" в 2011/12).
"Сити" оставил дома защитника Кайла Уолкера, который отбывает дисквалификацию, и плеймейкера Джека Грилиша, которого беспокоит голень. По-прежнему отсутствуют Габриэль Жезус и Коул Палмер.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Спортинг" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия)
Лиссабон. Стадион "Жозе Алваладе". 23:00 Онлайн-трансляция
15.02.2022 14:00
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Последние комментарии:
Спортинг даст бой, х3 просто чуйка что Сити будет нелегко, как кажется на бумаге
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Удачи королям сегодня! Поболеем за матушку Англий!
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КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!
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вата полыхае
кин на бутылку присидае
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