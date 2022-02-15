Анонс матча "Спортинг" — "Манчестер Сити"

Рубен Диаш и Жоау Канселу Во вторник вечером "Манчестер Сити" проведет свой первый матч на стадии плей-офф Лиги Чемпионов, сыграв на выезде со "Спортингом".

В памяти игроков "Сити" еще свежи воспоминания насчет их предыдущей поездки в Португалию. Тогда, 29 мая 2021, "горожане" проиграли финал Лиги Чемпионов против "Челси" в Порту.

Хосеп Гвардиола дважды выигрывал этот турнир с "Барселоной", но за три года с "Баварией" не смог продвинуться дальше полуфинала и пока не преуспел в Лиге Чемпионов с "Сити", где он трудится с 2016 года.

"Выступить лучше, чем в прошлом сезоне, непросто, но мы рады снова участвовать на этой стадии соревнования. Я знаю, насколько важна Лига Чемпионов, но мы к каждому матчу относимся серьезно, и вы могли в этом убедиться по "Норвичу", — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

"Спортинг" в своей группе Лиги Чемпионов занял второе место, пропустив вперед "Аякс" и только по дополнительным показателям опередив дортмундскую "Боруссию".

- Единственный предыдущий раз эти команды встречались в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне 2011/12. Тогда "Сити" вылетел (3:3 по сумме двух матчей).

- "Сити" выиграл только один из шести последних матчей еврокубков в Португалии (2 ничьи, 3 поражения). Эта серия включает в себя как поражение от "Спортинга" в марте 2012, так и проигрыш в финале Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.

- В 11 последних матчах Лиги Чемпионов "Сити" лишь однажды сохранил свои ворота на замке, причем этот единственный "клин-шит" случился еще в прошлом сезоне.

- Тренеру "Спортинга" Рубену Амориму только 37 лет и 19 дней, что делает его вторым самым молодым португальским тренером в плей-офф Лиги Чемпионов после Андре Виллаш-Боаша (с "Челси" против "Наполи" в 2011/12).

"Сити" оставил дома защитника Кайла Уолкера, который отбывает дисквалификацию, и плеймейкера Джека Грилиша, которого беспокоит голень. По-прежнему отсутствуют Габриэль Жезус и Коул Палмер.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Спортинг" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия)
Лиссабон. Стадион "Жозе Алваладе". 23:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2022 14:00

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  1. thegodfather 15.02.2022 14:04 # thegodfather
    Спортинг даст бой, х3 просто чуйка что Сити будет нелегко, как кажется на бумаге

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  2. kipeloff89 15.02.2022 14:04 # kipeloff89
    Удачи королям сегодня! Поболеем за матушку Англий!

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  3. mancityman 15.02.2022 14:02 # mancityman
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!

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  4. thegodfather 15.02.2022 14:01 # thegodfather
    вата полыхае
    кин на бутылку присидае

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