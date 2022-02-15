Мучения Рангника в МЮ напоминают Невиллу его провал в "Валенсии"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл признался, что мучения Ральфа Рангника в "Манчестер Юнайтед" напоминают ему свой период в "Валенсии".

Невилл окончательно потерял интерес к тренерской работе после нескольких провальных месяцев в "Валенсии" в сезоне 2015/16.



Тогда игроки "Валенсии" воспринимали Невилла временной фигурой, и Гари кажется, что сейчас с тем же столкнулся Рангник, который толком пока не смог повлиять на игру "Юнайтед".



"Главный тренер задает тон для клуба. В данный момент времени Ральф Рангник не обладает силой и властью, потому что игроки думают, что он здесь только на пять месяцев".



"Я сам бывал в похожей ситуации. Во время своей работы в "Валенсии" я знал, что я там только до конца сезона. Но это не оправдывает меня — я с треском провалился и совершил большие ошибки".



"Я лишь пытаюсь сказать, что очень сложно реализовать что-либо, рассчитанное на долгосрочную перспективу, когда тебе отведено только пять месяцев. Ты толком не можешь повлиять на раздевалку, и это одна из проблем Ральфа Рангника в данный момент", — сообщил Невилл Sky Sports.