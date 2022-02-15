"Челси" вернется за Жюлем Кунде

"Челси" рассматривает Жюля Кунде из "Севильи" своей целью номер один по укреплению позиции центрального защитника.

"Челси" вынужден задумываться об укреплении центра обороны ввиду того, что контракты Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена и Сесара Аспиликуэты истекают в конце этого сезона.



Достоверно известно, что Кунде "синие" интересовались еще прошлым летом. Переговоры продолжались до конца августа, но компромисс так и не был достигнут, хотя сам Жюль хотел отправиться на "Стэмфорд Бридж".



Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романа, 23-летний француз не просто остается на радаре у "Челси", а является приоритетной целью "синих".



Добавим, что прошлым летом "Севилья" оценивала Кунде в 65-70 миллионов евро (55-59 млн. фунтов).