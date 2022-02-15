Рангник "не видит причин" менять капитана

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что не видит причин забирать у защитника Харри Магуайра капитанскую повязку.

В этом сезоне, особенно в последних матчах, к игре 28-летнего Магуайра возникало немало вопросов, и даже Рангник признает, что у Харри были "слабые моменты".



Среди болельщиков даже послышались призывы к Рангнику назначить капитаном кого-нибудь другого, однако Ральф сохраняет веру в экс-игрока "Лестера".



"Думаю, он был исключительно хорош, вернувшись после травмы. Он очень хорошо сыграл против "Вест Хэма".



"В последних двух матчах, против "Саутгемптона" и при пропущенном от "Бернли" голе, у него были кое-какие слабые моменты. Но, повторюсь, он наш капитан, и я не вижу причин это менять. Как и все остальные игроки, он должен развиваться и становиться лучше".



"То, как мы играем сейчас, в новинку для него, потому что в английской сборной он привык играть в три защитника. Здесь в "Манчестер Юнайтед" у нас четверо защитников, но даже с такой обороной мы недостаточно проактивны, когда пытаемся играть на опережение".



"Это нечто новое для него, и ему потребуется время, чтобы привыкнуть и приспособиться к этому", — цитирует Рангника The Telegraph.