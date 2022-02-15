Пикфорд оказался вовлечен в драку в баре

Голкипер "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд оказался вовлечен в массовую драку в баре.

В минувшее воскресенье, на следующий день после победы "ирисок" над "Лидсом" со счетом 3:0, Пикфорд и его друзья отправились в один из баров Ист-Болдона, пригорода Ливерпуля.



Публика питейного заведения немедленно принялась провоцировать Джордана, в результате чего вспыхнула драка.



К моменту прибытия полиции 27-летний Пикфорд и компания уже покинули бар. В данный момент нет подтверждений того, что Джордан кого-либо ударил.



"Его сразу же принялись задирать. Я только услышал про "коротенькие ручки". И началось. Все случилось, стоило им войти. Они даже не успели заказать выпивку. Одному парню сломали нос".



"Пикфорд совершенно не пострадал. Он сразу же направился на выход. Группа Пикфорда уехала на миниавтобусе до прибытия полиции", — цитирует своего свидетеля The Sun.



Добавим, Пикфорд не слишком убедительно проводит этот сезон и нередко становится объектом насмешек. Например, на прошлой неделе фанат "Ньюкасла" на матч против "Эвертона" надел костюм тираннозавра, известного своими короткими передними лапами, чтобы позлить экс-голкипера "Сандерленда".



