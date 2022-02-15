ПСЖ сделает роскошное предложение Погба
ПСЖ готовится сделать роскошное предложение полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.
Действующий контракт Погба с "Юнайтед" истекает в конце этого сезона, и Daily Mail утверждает, что Поль не исключает продление сотрудничества с "красными дьяволами".
Чего Погба точно делать не будет, так это спешить с решением насчет своего будущего. Поль готов повременить с выбором пристанища до лета, когда он станет свободным агентом.
Погба лишь недавно вернулся после травмы и остаток сезона предпочитает посвятить улучшению формы и игре в футбол — тем более это лучший способ заслужить зарплату повыше.
Одним из клубов, заинтересованных в приглашении Погба свободным агентом, является ПСЖ, и французский клуб не теряет время даром, собираясь сделать своему соотечественнику роскошное предложение.
В Париже уверены, что приглашение 28-летнего француза не только повысит уровень команды, но и будет коммерчески успешной сделкой.
15.02.2022 09:00
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Игрок классный.Есть еще шанс реанимировать карьеру,после спермю.
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Фартануло манкам
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