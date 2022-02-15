ПСЖ сделает роскошное предложение Погба

ПСЖ готовится сделать роскошное предложение полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.

Действующий контракт Погба с "Юнайтед" истекает в конце этого сезона, и Daily Mail утверждает, что Поль не исключает продление сотрудничества с "красными дьяволами".



Чего Погба точно делать не будет, так это спешить с решением насчет своего будущего. Поль готов повременить с выбором пристанища до лета, когда он станет свободным агентом.



Погба лишь недавно вернулся после травмы и остаток сезона предпочитает посвятить улучшению формы и игре в футбол — тем более это лучший способ заслужить зарплату повыше.



Одним из клубов, заинтересованных в приглашении Погба свободным агентом, является ПСЖ, и французский клуб не теряет время даром, собираясь сделать своему соотечественнику роскошное предложение.



В Париже уверены, что приглашение 28-летнего француза не только повысит уровень команды, но и будет коммерчески успешной сделкой.