Гвардиола: "Не собираюсь становиться Фергюсоном"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заверил, что не собирается тренировать "горожан" так долго, как сэр Алекс Фергюсон тренировал "Манчестер Юнайтед".

За без малого шесть лет работы на "Этихад" Гвардиола превратил "Сити" в доминирующую силу на внутренней арене, выиграв три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и четыре Кубка Лиги. А в прошлом сезоне "горожане" также добрались до финала Лиги Чемпионов.



Гвардиола называет ключом к своему успеху гармонию внутри клуба, однако каталонец не планирует подражать Фергюсону, который тренировал "Юнайтед" 26 с половиной лет.



"Я не собираюсь становиться сэром Алексом Фергюсоном. Однако прямо сейчас у нас исключительная гармония в команде — и это благодаря капитанам".



"Сейчас мы очень хорошо знаем друг друга. После шести сезонов вместе моя гармония с ними и уважение к ним значительно лучше. Мы идеально знаем друг друга, и мы понимаем, что на нашем пути могут быть хорошие вещи и плохие вещи. И мы хотим сражаться ради этого".



"Гармония — это важно, потому что из последних 20 матчей мы выиграли 18, один свели вничью и проиграли "РБ Лейпциг", когда нам уже не за что было сражаться. Я знаю всех парней, и иногда они расстроены от того, что не играют. Однако все игроки знают, что физиотерапевты, аналитики и каждый в клубе трудится лишь для того, чтобы помогать им, и на этом держится наша гармония", — цитирует Гвардиолу The Guardian.