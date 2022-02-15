Герои со скамейки

Одним из главных украшений января в Премьер-Лиге стал матч между "Лестером" и "Тоттенхэмом" и его сумасшедшая развязка. Вышедший на замену голландский вингер Стивен Бергвейн оформил дубль в компенсированное время, перевернув результат игры с ног на голову и обеспечив "шпорам" победу 2:3. Рассказываем о других выдающихся камео появлявшихся со скамейки игроков в Премьер-Лиге.

Когда Антонио Конте выпустил на 79-й минуте матча вместо Серхио Регилона мысленно находившегося на трансферном рынке Стивена Бергвейна , то надеялся на положительные изменения в игре, в которой "Тоттенхэм" на тот момент уступал со счетом 2:1. Все надежды выглядели потерянными на пятой минуте компенсированного времени, когда Бергвейн совершил нелепую попытку заработать пенальти и чуть не подрался с турком Сеюнджю, за что мог получить красную карточку.



Но то, что произошло затем, будет жить долго в памяти болельщиков "Тоттенхэма" и несчастных фанов "Лестера" — на пятой и седьмой добавленных минутах Бергвейн с передач Дохерти и Кейна оформил фантастический дубль. Это были лучшие три минуты в карьере игрока, который одной ногой уже был в "Аяксе". Интересно, что после этой игры "Тоттенхэм" передумал продавать Стивена. Не ушел никуда и отдавший ему голевую передачу Дохерти, которого ждали в "Вулверхэмптоне".



Дубль Бергвейна особо ценен тем, что состоялся в компенсированное время, а вдобавок гарантировал его команде камбэк и важнейшие три очка. Но игроки, выходившие на замену, забивали и больше голов в Премьер-Лиге.



Адам Ле Фондр ("Рединг" против "Челси", 2013)



Во время своего единственного сезона в Премьер-Лиге Адам Ле Фондр сделал себе имя как игрок, удачно выходящий на замену. Восемь из его 12 голов в чемпионате 2012/13 были забиты после появлений со скамейки, а самый свой крутой матч форвард "Рединга" провел против "Челси" в начале 2013 года.



Задача спасти игру для "Рединга" была осложнена для Адама тем, что, пока он разминался, Фрэнк Лэмпард забил второй гол в ворота "бисквитов". Но Ле Фондру хватило 24 минуты, чтобы сотворить чудо против действующего победителя Лиги Чемпионов. Ле Фондр сократил счет на 87-й минуте, а затем погрузил "Мадейски" в состояние эйфории, сравняв счет в компенсированное время.



Роберт Эрншоу ("Вест Бромвич" против "Чарльтона", 2005)



Матч против "Чарльтона" в Лондоне был жизненно важным для "Вест Бромвича" Брайана Робсона в последнем туре сезона 2004/05, так как только победа оставляла "дроздам" шансы на спасение. Матч начался для них перспективно, и Джефф Хорсфилд быстро открыл счет, но вскоре финн Йоханссон сравнял его, и несмотря на удаление марокканца Эль Каркури в составе "Чарльтона", "дроздам" никак не удавалось выйти вперед.



На 64-й минуте Брайан Робсон пошел ва-банк, выпустив форварда Роберта Эрншоу в придачу к Хорсфилду и Кевину Кэмпбеллу, а также Золтану Гере, уже находившимся на поле. Юркий валлиец не только забил победный гол через девять минут после своего появления на поле, но и оформил хет-трик, который украсил праздник на "Хоторнс" — впервые за время существования Премьер-Лиги команда-лифт сумела сохранить прописку здесь. Причем "дрозды" стали первыми, кому для этого не понадобилось набирать "проходной балл" в 40 очков — хватило и 34.







Стивен Нейсмит ("Эвертон" против "Челси", 2015)



Хотя большинство результативных замен, попавших в этот материал, были сделаны с целью переломить ход игры, Роберто Мартинес не планировал выпускать Стивена Нейсмита уже на девятой минуте игры с "Челси", но ему пришлось это сделать из-за травмы Мухамеда Бешича.



Нейсмит еще не забивал в том сезоне, но ему понадобилось всего 10 минут, чтобы исправить эту оплошность и открыть счет своим голам. Через пять минут Нейсмит снова поразил ворота Асмира Беговича, а в итоге Стивен оформил свой первый хет-трик в карьере, который к тому же оказался "идеальным", так как забивал шотландец обеими ногами и головой. Впрочем, этот подвиг не помог Стивену вернуть себе место в основе команды Мартинеса, и эти голы стали его последними в "Эвертоне" перед продажей в "Норвич" во время зимнего трансферного окна. Тот матч "Эвертон" уверенно выиграл 3:1, подтвердив статус неудобного соперника для "Челси".







Джимми Флойд Хассельбайнк ("Челси" против "Вулверхэмптона", 2004)



"Челси" стал свидетелем двух эффектных выходов на замену в составе соперников, но был в истории Премьер-Лиги случай, когда и игрок "синих" отметился хет-триком, будучи "джокером".



В день своего 32-летия Джимми Флойд Хассельбайнк был отправлен на поле спасать "Челси" в домашнем матче с "Вулверхэмптоном", при счете 1:2 в пользу "волков". Сравнял счет вскоре после выхода голландца Фрэнк Лэмпард, а вот дальше сольный концерт выдал именно Джимми Флойд, забив свой 100-й, 101-й и 102-й голы в Премьер-Лиге.



Гол, который стал победным в той игре, Хассельбайнк забил на 77-й минуте, а затем довел счет до 5:2. Такие результаты были привычным делом для команды Клаудио Раньери — первого менеджера, уволенного Романом Абрамовичем. Не задержался после прихода больших денег на "Стэмфорд Бридж" и Джимми Флойд, но маститого голландского бомбардира все же хорошо запомнили в Западном Лондоне, как одного из самых продуктивных форвардов переходного периода.







Ромелу Лукаку ("Вест Бромвич" против "Манчестер Юнайтед", 2013)



"Манчестер Юнайтед" в статусе чемпиона приехал в гости к комфортно расположившемуся в середине таблицы "Вест Бромвичу" в последнем матче сезона 2012/13, чтобы достойно проводить на пенсию сэра Алекса Фергюсона. Казалось бы, что может помешать МЮ уверенно победить, особенно после того, как счет стал 0:3 в пользу чемпиона после голов Кагавы, Бюттнера и "самострела" Олссона?



Оказалось, что расслабляться "Юнайтед" не следовало, но даже после того, как Джеймс Моррисон отквитал один мяч к перерыву, а вышедший на второй тайм Лукаку сократил разрыв к минимуму, "красные дьяволы" легко восстановили разрыв в три гола. Вот только Лукаку был категорически настроен испортить прощальный матч сэра Алекса — в последнюю десятиминутку он забил еще два гола и вместе с Юссуфом Мулумбу помог "дроздам" совершить камбэк и установить финальный счет этого дикого матча на 5:5.







Оле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед" против "Ноттингем Форест", 1999)



Ну и, наконец, классический и, возможно, самый запоминающийся перформанс от игрока, сделавшего выходы на замену настоящим искусством. Любимый "суперсаб" сэра Алекса просто уничтожил "Ноттингем Форест", отметившись четырьмя голами после выхода на замену, чего в Премьер-Лиге не удавалось больше никому.



Хотя "Форест" удалось быстро отыграться после гола Дуайта Йорка на второй минуте (отличился Алан Роджерс), Энди Коул уже через минуту восстановил преимущество "Юнайтед", а после перерыва "дьяволы" установили разгромный счет благодаря голам все того же идеального дуэта "9-19".



Но, как оказалось, счет 1:4 в пользу "Юнайтед" еще не был настоящим разгромом, а дубли Йорка и Коула не позволили им стать настоящими героями того матча. Вышедший на поле на 71-й минуте норвежец Сульшер потратил девять минут на свой первый гол в той игре, но затем разогнался и забил на 87-й, а еще дважды — в компенсированное время.



Ужасное унижение для "лесников", вылетевших по итогам того сезона и так до сих пор и не вернувшихся в элиту. А вот для Сульшера то была хорошая тренировка перед главным подвигом в своей карьере — голом после выхода на замену в ворота "Баварии" в финале Лиги Чемпионов, который венчал тот великий сезон для команды Фергюсона. Можно сколько угодно говорить о том, что "Юнайтед" в той игре не был лучше немцев, но назвать голы Сульшера и Шерингема после двойной замены Ферги случайными, никак нельзя — как минимум норвежцу никогда не требовалось много времени, чтобы забить. Даже четыре мяча в матче!



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru