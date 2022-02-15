Ширер не винит Роналду в проблемах "Юнайтед"

Экс-бомбардир "Ньюкасла" и сборной Англии Алан Ширер уверен, что нападающий Криштиану Роналду не виноват в проблемах "Манчестер Юнайтед".

37-летний Роналду является лучшим бомбардиром "Юнайтед" в этом сезоне, забив 14 голов, однако Криштиану часто критикуют за нежелание выполнять черновую работу без мяча и просто за то, что португалец слишком бурно выражает свое недовольство по различным поводам.



Однако Ширер считает, что без Роналду положение "красных дьяволов" было бы гораздо хуже. Алан убежден, что из Криштиану делают козла отпущения за "жалкую" игру команды в обороне.



"Должно быть, Роналду думает: "Куда я попал?" Он невероятный игрок — один из величайших, что когда-либо ступали на эту планету, но ему уже 37".



"Он возмущается, когда его оставляют вне стартового состава или меняют, потому что суть этого поведения связана с непреклонной волей побеждать и стремлением никогда не проигрывать. Он хочет играть каждую минуту каждого матча, и когда этот настрой уйдет, уйдет и Роналду. Но, конечно, это также подвергает давлению его тренера".



"Я не виню Роналду ни в чем, что там происходит. Он имеет полное право верить, что без него их ситуация была бы гораздо хуже. И он был бы прав".



"Молодые игроки должны мечтать, чтобы Роналду был их клубе. Если они не спрашивают у него совета и не впитывают все то, чему он может их научить, тогда им следовало бы. На мой взгляд, дело не в этом".



"Нужно поставить вопрос ребром по поводу их жалкой игры в обороне. Роналду не ищет оправданий — он в ярости от творящегося хаоса и требует, чтобы партнеры прибавили", — пишет Ширер в своей колонке в The Athletic.