Клопп: "Ван Дейк вернулся на свой высший уровень"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что защитник Виргил Ван Дейк вернулся в свою лучшую форму.

Ван Дейк находился вне игры почти 10 месяцев с травмой крестообразных связок колена, полученной в октябре 2020, и столь длительное отсутствие могло ощущаться в начале сезона.



Однако Клопп чувствует, что 30-летний голландец окончательно преодолел последствия той тяжелейшей травмы и сейчас вновь показывает футбол, который помог "Ливерпулю" выиграть Премьер-Лигу и благодаря которому сам Ван Дейк считался претендентом на "Золотой мяч".



"Вернулся ли Ван Дейк на свой высший уровень? Определенно, определенно, это видно по его движениям и всему остальному. Мы всегда были уверены, что это случится".



"Он в полном порядке, он снова в своей лучшей форме. Абсолютно".



"Я бы сказал, что это случилось в хороший момент времени, потому что сезон вступает в свою определяющую фазу. Пускай так будет и дальше", — цитирует Клоппа The Independent.