Клопп: "Ван Дейк вернулся на свой высший уровень"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что защитник Виргил Ван Дейк вернулся в свою лучшую форму.
Ван Дейк находился вне игры почти 10 месяцев с травмой крестообразных связок колена, полученной в октябре 2020, и столь длительное отсутствие могло ощущаться в начале сезона.
Однако Клопп чувствует, что 30-летний голландец окончательно преодолел последствия той тяжелейшей травмы и сейчас вновь показывает футбол, который помог "Ливерпулю" выиграть Премьер-Лигу и благодаря которому сам Ван Дейк считался претендентом на "Золотой мяч".
"Вернулся ли Ван Дейк на свой высший уровень? Определенно, определенно, это видно по его движениям и всему остальному. Мы всегда были уверены, что это случится".
"Он в полном порядке, он снова в своей лучшей форме. Абсолютно".
"Я бы сказал, что это случилось в хороший момент времени, потому что сезон вступает в свою определяющую фазу. Пускай так будет и дальше", — цитирует Клоппа The Independent.
14.02.2022 23:00
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Последние комментарии:
Лучший защитник всех времен и народов
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пхахахахахахахахахахахахаха
ага-ага, в матче с пёрнли особенно было заметно, что эта кислорожая дура на высшем уровене, когда костоломы раз за разом создавали себе моменты через зону ван дилды))) пздц клоп тупой или балабон жалкий, специально чушь несет, чтобы кучерявая путана не удавилась от своей безобразной игры
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