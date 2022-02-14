Рангник признался, что пытался заманить Санчо в "РБ Лейпциг"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник признался, что является давним поклонником таланта вингера Джейдона Санчо.

В минувшую субботу Санчо забил единственный гол "Юнайтед" в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона". Чуть более недели назад Джейдон также отличился против "Мидлсбро" в Кубке Англии.



Кажется, Санчо, наконец, стал нащупывать свою игру после дорогостоящего перехода из дортмундской "Боруссии" прошлым летом, и Рангник жаждет помочь игроку, который однажды его отверг.



"Джейдона я знаю с 17 лет, еще когда он играл в Англии. Я контактировал с ним и его агентом, когда ему было 17, я пытался убедить его перейти в нам в Лейпциг, но он решил отправиться в Дортмунд, и он замечательно там себя проявил. Он стал одним из лучших вингеров в Бундеслиге и Европе".



"Переход в "Манчестер Юнайтед" — это большой шаг, огромный шаг, и тебе нужно время. Стиль, в котором играют здесь, идеально подходит для его навыков. Он привык подключаться с левого фланга, и я стараюсь поддерживать и улучшать его".



"Здесь выше требования к физической готовности, выше конкуренция. Нам важно найти лучшую позицию для него и помочь справиться с давлением, которое выше, чем когда он переезжал в Дортмунд в 17 или 18 лет", — цитирует Рангника Daily Mirror.