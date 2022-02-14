Эриксен сыграл за "Брентфорд" в товарищеском матче

Полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен отпраздновал свое 30-летие, приняв участие в товарищеском матче за закрытыми дверьми.

Восемь месяцев назад Эриксен перенес остановку сердца в матче за сборную Дании на Евро-2020. С тех пор нога Кристиана не ступала на футбольное поле, если говорить о полноценных играх.



Однако Эриксен, которому после того инцидента имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, был решительно настроен вернуться в футбол и в январе заключил контракт с "Брентфордом" до конца сезона.



А сегодня, в свой День рождения, Кристиан сыграл первые минуты за свою новую команду, поучаствовав в победе "пчел" 3:2 над "Саутендом" из Лиги Два.



Эриксен не просто сыграл час, но также отметился результативной передачей и едва не забил сам. Матч проходил без зрителей.



Sky Sports предполагает, что Эриксену потребуется еще один товарищеский матч, прежде чем он сможет официально дебютировать за "Брентфорд".