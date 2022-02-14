Эриксен сыграл за "Брентфорд" в товарищеском матче

Кристиан Эриксен Полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен отпраздновал свое 30-летие, приняв участие в товарищеском матче за закрытыми дверьми.

Восемь месяцев назад Эриксен перенес остановку сердца в матче за сборную Дании на Евро-2020. С тех пор нога Кристиана не ступала на футбольное поле, если говорить о полноценных играх.

Однако Эриксен, которому после того инцидента имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, был решительно настроен вернуться в футбол и в январе заключил контракт с "Брентфордом" до конца сезона.

А сегодня, в свой День рождения, Кристиан сыграл первые минуты за свою новую команду, поучаствовав в победе "пчел" 3:2 над "Саутендом" из Лиги Два.

Эриксен не просто сыграл час, но также отметился результативной передачей и едва не забил сам. Матч проходил без зрителей.

Sky Sports предполагает, что Эриксену потребуется еще один товарищеский матч, прежде чем он сможет официально дебютировать за "Брентфорд".


Метки Брентфорд, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2022 21:00

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