Рангник признал, что четвертое место — потолок для МЮ

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник признал, что четвертое место — это потолок для его команды в этом сезоне Премьер-Лиги.

Ничья 1:1 с "Саутгемптоном" в минувшую субботу не позволила "Юнайтед" подняться в топ-4. Ральф признает, что в своем нынешнем состоянии и с имеющимися игроками "красные дьяволы" даже подумать не могут о месте выше четвертого.



"Прямо сейчас это (четвертое место) именно то, чего "Юнайтед" должен хотеть. Думаю, это высочайшее достижение, которое мы можем установить".



"В то же время мы надеемся продвинуться в Лиге Чемпионов. Но в лиге наша цель — четвертое место, и к этому мы стремимся".



"Конечно, я знаю, что нам нужно на следующий сезон, но фокус сейчас не на этом. Сейчас важно сосредоточиться на имеющихся игроках, а затем мы должны ответить на некоторые вопросы", — цитирует Рангника Sky Sports.