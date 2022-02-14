Рангник признал, что четвертое место — потолок для МЮ

Ральф Рангник Рулевой "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник признал, что четвертое место — это потолок для его команды в этом сезоне Премьер-Лиги.

Ничья 1:1 с "Саутгемптоном" в минувшую субботу не позволила "Юнайтед" подняться в топ-4. Ральф признает, что в своем нынешнем состоянии и с имеющимися игроками "красные дьяволы" даже подумать не могут о месте выше четвертого.

"Прямо сейчас это (четвертое место) именно то, чего "Юнайтед" должен хотеть. Думаю, это высочайшее достижение, которое мы можем установить".

"В то же время мы надеемся продвинуться в Лиге Чемпионов. Но в лиге наша цель — четвертое место, и к этому мы стремимся".

"Конечно, я знаю, что нам нужно на следующий сезон, но фокус сейчас не на этом. Сейчас важно сосредоточиться на имеющихся игроках, а затем мы должны ответить на некоторые вопросы", — цитирует Рангника Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Рангник

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2022 20:00

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  1. quavo 14.02.2022 20:38 # quavo
    Пальф красавчик , мне он нравится

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  2. chr1s8rown 14.02.2022 20:27 # chr1s8rown
    Хуйверси -3 место потолок

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  3. mancunia-planet 14.02.2022 20:12 # mancunia-planet
    Хули тут признавать и так всё видно по игре.

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  4. cuckoldsessions 14.02.2022 20:09 # cuckoldsessions
    Топарик

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  5. apl-nash 14.02.2022 20:05 # apl-nash
    А как же ДНК и всё такое

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