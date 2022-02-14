Рангник признал, что четвертое место — потолок для МЮ
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник признал, что четвертое место — это потолок для его команды в этом сезоне Премьер-Лиги.
Ничья 1:1 с "Саутгемптоном" в минувшую субботу не позволила "Юнайтед" подняться в топ-4. Ральф признает, что в своем нынешнем состоянии и с имеющимися игроками "красные дьяволы" даже подумать не могут о месте выше четвертого.
"Прямо сейчас это (четвертое место) именно то, чего "Юнайтед" должен хотеть. Думаю, это высочайшее достижение, которое мы можем установить".
"В то же время мы надеемся продвинуться в Лиге Чемпионов. Но в лиге наша цель — четвертое место, и к этому мы стремимся".
"Конечно, я знаю, что нам нужно на следующий сезон, но фокус сейчас не на этом. Сейчас важно сосредоточиться на имеющихся игроках, а затем мы должны ответить на некоторые вопросы", — цитирует Рангника Sky Sports.
14.02.2022 20:00
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Последние комментарии:
Пальф красавчик , мне он нравится
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Хуйверси -3 место потолок
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Хули тут признавать и так всё видно по игре.
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Топарик
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А как же ДНК и всё такое
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