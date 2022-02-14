Рюдигер дал понять, что новый контракт зависит от "Челси"
Защитник Антонио Рюдигер дал понять, что продление с ним контракта зависит от "Челси".
Согласно слухам, недавно Рюдигер отклонил еще одно предложение "Челси" о новом контракте, тогда как его действующий по-прежнему истекает в конце этого сезона.
Антонио сватают в различные европейские топ-клубы, включая "Реал" и ПСЖ, однако 28-летний немец с радостью останется в комфортной для себя остановке, если "синие" увеличат его зарплату до 225 тысяч фунтов в неделю.
"Я замечательно себя чувствую здесь. Я всегда это говорил. Думаю, по моей игре вы можете видеть, что я счастлив здесь".
"Однако также есть другие люди, которые должны принять решения", — сообщил Рюдигер The Athletic.
Добавим, сейчас Рюдигер получает только 90 тыс. фунтов в неделю.
14.02.2022 19:00
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Но это не точно
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Дайтп ему что хочет! Кристину накуй кинте... акуел молодняк доморощеный. Аспи с почётом отпустите куда хочет!
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