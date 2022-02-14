Рюдигер дал понять, что новый контракт зависит от "Челси"

Антонио Рюдигер Защитник Антонио Рюдигер дал понять, что продление с ним контракта зависит от "Челси".

Согласно слухам, недавно Рюдигер отклонил еще одно предложение "Челси" о новом контракте, тогда как его действующий по-прежнему истекает в конце этого сезона.

Антонио сватают в различные европейские топ-клубы, включая "Реал" и ПСЖ, однако 28-летний немец с радостью останется в комфортной для себя остановке, если "синие" увеличат его зарплату до 225 тысяч фунтов в неделю.

"Я замечательно себя чувствую здесь. Я всегда это говорил. Думаю, по моей игре вы можете видеть, что я счастлив здесь".

"Однако также есть другие люди, которые должны принять решения", — сообщил Рюдигер The Athletic.

Добавим, сейчас Рюдигер получает только 90 тыс. фунтов в неделю.


Метки контракты, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2022 19:00

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  1. chelsea-69 14.02.2022 19:11 # chelsea-69
    Договорятся
    Но это не точно

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  2. chelsiukpro 14.02.2022 19:05 # chelsiukpro
    Дайтп ему что хочет! Кристину накуй кинте... акуел молодняк доморощеный. Аспи с почётом отпустите куда хочет!

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