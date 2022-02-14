Рюдигер дал понять, что новый контракт зависит от "Челси"

Защитник Антонио Рюдигер дал понять, что продление с ним контракта зависит от "Челси".

Согласно слухам, недавно Рюдигер отклонил еще одно предложение "Челси" о новом контракте, тогда как его действующий по-прежнему истекает в конце этого сезона.



Антонио сватают в различные европейские топ-клубы, включая "Реал" и ПСЖ, однако 28-летний немец с радостью останется в комфортной для себя остановке, если "синие" увеличат его зарплату до 225 тысяч фунтов в неделю.



"Я замечательно себя чувствую здесь. Я всегда это говорил. Думаю, по моей игре вы можете видеть, что я счастлив здесь".



"Однако также есть другие люди, которые должны принять решения", — сообщил Рюдигер The Athletic.



Добавим, сейчас Рюдигер получает только 90 тыс. фунтов в неделю.