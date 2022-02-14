Рангник признал, что у игроков МЮ проблемы с уверенностью в себе

Ральф Рангник Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник признал, что уверенность его игроков в себе пострадала из-за последних результатов.

Все три своих последних матчах, включая против "Мидлсбро" в Кубке Англии, "Юнайтед" завершил вничью.

Также можно отметить, что в четырех из шести последних матчей "красные дьяволы" вели в счете к перерыву, но в итоге не добивались победы.

В преддверии матча против "Брайтона" во вторник Рангник дал понять, что уверенность его игроков на низком уровне. Ральф собирается решать эту проблему с помощью индивидуальных бесед.

"Довольно очевидно, что это влияет на душевное состояние игроков, когда ты ведешь 1:0 в 11 из 13 матчей и выигрываешь только половину из них, в трех последних позволяя сопернику вырвать ничью".

"Они думают, что должны были повести 2:0 или 3:0, но в итоге счет 1:1, и это влияет на игроков. Мы хотим быть эффективнее в плане второго гола и третьего, убивая интригу. Но если нам этого не удается, нужно сохранять дисциплину".

"Как вы можете понять, это сказывается на уверенности игроков в себе. Мы лишь можем поговорить с каждым игроком и объяснить, почему это происходит", — цитирует Рангника Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Рангник

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. alex3364 14.02.2022 18:50 # alex3364
    Нет командной игры. Каждый пытается забить мяч в ворота соперника, хотя должен отдать мяч своему игроку в более выгодной позиции. Это во многом мешает забить мяч в ворота соперника. Голевые моменты создаются в большом количестве. Это радует. Но их нужно реализовывать. Ещё одна проблема - медленный возврат в оборону.

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  2. jirrort 14.02.2022 18:05 # jirrort
    Сральник бездарный педераст!Развалил великий локомотив Юрия Сёмина!

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