Рангник признал, что у игроков МЮ проблемы с уверенностью в себе

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник признал, что уверенность его игроков в себе пострадала из-за последних результатов.

Все три своих последних матчах, включая против "Мидлсбро" в Кубке Англии, "Юнайтед" завершил вничью.



Также можно отметить, что в четырех из шести последних матчей "красные дьяволы" вели в счете к перерыву, но в итоге не добивались победы.



В преддверии матча против "Брайтона" во вторник Рангник дал понять, что уверенность его игроков на низком уровне. Ральф собирается решать эту проблему с помощью индивидуальных бесед.



"Довольно очевидно, что это влияет на душевное состояние игроков, когда ты ведешь 1:0 в 11 из 13 матчей и выигрываешь только половину из них, в трех последних позволяя сопернику вырвать ничью".



"Они думают, что должны были повести 2:0 или 3:0, но в итоге счет 1:1, и это влияет на игроков. Мы хотим быть эффективнее в плане второго гола и третьего, убивая интригу. Но если нам этого не удается, нужно сохранять дисциплину".



"Как вы можете понять, это сказывается на уверенности игроков в себе. Мы лишь можем поговорить с каждым игроком и объяснить, почему это происходит", — цитирует Рангника Sky Sports.