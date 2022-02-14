Икарди был предложен "Арсеналу" в январе

Мауро Икарди "Арсенал" отверг возможность подписать нападающего ПСЖ Мауро Икарди в январе.

Приглашение нападающего было приоритетной задачей для "Арсенала" на январь. "Канониры" долго охотились за Душаном Влаховичем, но тот под конец месяца сменил "Фиорентину" на "Ювентус".

В итоге "Арсенал" так и не смог пригласить игрока в переднюю линию, но такая возможность у "канониров" была. Как сообщает The Athletic, ПСЖ обратился к коллегам из Лондона с предложением рассмотреть кандидатуру Икарди.

ПСЖ был готов выменять игрока сборной Аргентины, которому на этой неделе исполнится 29, на кого-нибудь из звезд команды Микеля Артеты, однако в "Арсенале", даже планируя попрощаться с Пьер-Эмериком Обамеянгом, отвергли эту возможность.

Добавим, что в этом сезоне Икарди конкурирует со звездными Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Неймаром. Мауро отметился только 13 выходами в стартовом составе ПСЖ и забил пять голов во всех соревнованиях.


Метки Арсенал, Икарди, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 692

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 14.02.2022 17:38 # brown-ale
    Нужно было обменять Обаму на Ванду.

    (ответить)

  2. chelsiukpro 14.02.2022 17:21 # chelsiukpro
    Лучшеб его жену Ванду подписали бы! Хоть приятнее было бы всем....

    (ответить)

  3. wengerrrro 14.02.2022 17:08 # wengerrrro
    разумное решение. разве что в аренду можно было его взять)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: