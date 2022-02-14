Икарди был предложен "Арсеналу" в январе

"Арсенал" отверг возможность подписать нападающего ПСЖ Мауро Икарди в январе.

Приглашение нападающего было приоритетной задачей для "Арсенала" на январь. "Канониры" долго охотились за Душаном Влаховичем, но тот под конец месяца сменил "Фиорентину" на "Ювентус".



В итоге "Арсенал" так и не смог пригласить игрока в переднюю линию, но такая возможность у "канониров" была. Как сообщает The Athletic, ПСЖ обратился к коллегам из Лондона с предложением рассмотреть кандидатуру Икарди.



ПСЖ был готов выменять игрока сборной Аргентины, которому на этой неделе исполнится 29, на кого-нибудь из звезд команды Микеля Артеты, однако в "Арсенале", даже планируя попрощаться с Пьер-Эмериком Обамеянгом, отвергли эту возможность.



Добавим, что в этом сезоне Икарди конкурирует со звездными Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Неймаром. Мауро отметился только 13 выходами в стартовом составе ПСЖ и забил пять голов во всех соревнованиях.