Икарди был предложен "Арсеналу" в январе
"Арсенал" отверг возможность подписать нападающего ПСЖ Мауро Икарди в январе.
Приглашение нападающего было приоритетной задачей для "Арсенала" на январь. "Канониры" долго охотились за Душаном Влаховичем, но тот под конец месяца сменил "Фиорентину" на "Ювентус".
В итоге "Арсенал" так и не смог пригласить игрока в переднюю линию, но такая возможность у "канониров" была. Как сообщает The Athletic, ПСЖ обратился к коллегам из Лондона с предложением рассмотреть кандидатуру Икарди.
ПСЖ был готов выменять игрока сборной Аргентины, которому на этой неделе исполнится 29, на кого-нибудь из звезд команды Микеля Артеты, однако в "Арсенале", даже планируя попрощаться с Пьер-Эмериком Обамеянгом, отвергли эту возможность.
Добавим, что в этом сезоне Икарди конкурирует со звездными Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Неймаром. Мауро отметился только 13 выходами в стартовом составе ПСЖ и забил пять голов во всех соревнованиях.
14.02.2022 17:00
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Нужно было обменять Обаму на Ванду.
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Лучшеб его жену Ванду подписали бы! Хоть приятнее было бы всем....
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разумное решение. разве что в аренду можно было его взять)
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