"Юнайтед" обратил внимание на Нкунку

"Манчестер Юнайтед" добавил полузащитника "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку в список своих трансферных целей на грядущее лето.

Вероятное расставание с Полем Погба, чей контракт как раз истекает в конце сезона, делает укрепление центра поля приоритетом для "Юнайтед" на ближайшее окно.



По информации ESPN, кандидатуру Нкунку "красным дьяволам" рекомендует Ральф Рангник, который летом должен сменить тренерский мостик на кресло консультанта.



В 2019 году именно Рангник привел Нкунку из ПСЖ в "РБ Лейпциг", где Кристофер вырос в игрока топ-уровня, за которым следят ведущие клубы Европы, включая "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Реал".



24-летний Нкунку, забивший 19 голов и отдавший 13 результативных передач в 31 матче этого сезона за клуб Бундеслиги, имеет контракт до июня 2024, поэтому "Юнайтед" пришлось бы раскошелиться для приобретения француза.



Источник отмечает, что прежде "Юнайтед" не интересовался Нкунку. "Дьяволы" стали следить за Кристофером только с декабря, когда Рангник пересмотрел список трансферных целей клуба.